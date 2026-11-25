Boca buscará su tercera corona en lo que va del año, tras consagrarse campeón de Liga al terminar primero en la Tabla Anual, luego de ganarle a Defensa y Justicia y dejar sin chances a Rosario Central y Argentinos Juniors. Además, levantó la Copa Sudamericana el pasado sábado, tras vencer por 2-0 a Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

Por su lado, Platense quiere levantar el trofeo federal por primera vez en su historia y sumar su segundo título en la Primera División del fútbol argentino. Además, viene de un año en el que llegó hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde quedó eliminado a manos de Fluminense en condición de local, por un global de 3-2. En el campeonato terminó en el décimo puesto tras cosechar 20 puntos en 16 partidos, quedando lejos de entrar en los playoffs.

El camino de Boca hacia la final

El “Xeneize” comenzó la edición 2026 con una victoria por 2-0 ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, con dos goles del delantero paraguayo Adama Bareiro. En los 16avos eliminó a Sarmiento por la misma diferencia que en la fase anterior, con tantos de Leonel Flores y Alan Velasco.

En los octavos de final se midió en un duro partido ante Vélez y, tras un 0-0 en los 90 minutos y un penal errado por parte del “Fortín” en el último minuto, se impuso en la tanda de penales por 4-3.

Posteriormente, le dio vuelta el partido a Racing, que iba ganando por 2-0 hasta los 20 minutos del complemento, con un triplete del ecuatoriano Enner Valencia. Luego de la remontada “épica”, venció con autoridad por 3-0 a Banfield en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

El camino de Platense hacia la final

El “Calamar” inició la competencia con una ajustada victoria por 1-0 ante Argentinos Monte Maíz, con un gol de Víctor Cuesta en tiempo de descuento del complemento. En los 16avos, se clasificó mediante una tanda de penales por 4-3 frente a San Martín de San Juan, luego de un 0-0 en el tiempo regular.

En la siguiente fase volvió a repetir la fórmula ganadora, imponiéndose nuevamente desde los doce pasos por 3-1 contra Instituto de Córdoba. En los cuartos de final eliminó por 1-0 a Estudiantes, que actualmente es uno de los finalistas de la Copa Libertadores, con un tanto de Gonzalo Lencina.

Obtuvo el boleto a la final venciendo a Atlético Tucumán en los penales por 5-4 en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, luego de empatar el partido con un tanto de Nicolás Retamar, después de que el “Decano” se pusiera en ventaja con un gol de Renzo Tesuri.