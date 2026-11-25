El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, informó que los haberes correspondientes al mes de noviembre de 2026 para los agentes de la Administración Pública Provincial estarán acreditados en cajeros automáticos el próximo sábado 28 de noviembre.
Ya hay fecha de cobro con aumento para los empleados públicos
El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda confirmó la fecha de acreditación de los haberes de noviembre para la Administración Pública Provincial, que incluyen la actualización acorde al IPC de octubre.