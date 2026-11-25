Según precisaron desde la cartera económica, los sueldos de este mes se liquidan con un incremento del 2,2%, porcentaje equivalente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada durante octubre.

Desde el Ejecutivo recordaron además que los cajeros automáticos operan durante las 24 horas y que los trabajadores estatales también pueden realizar extracciones de efectivo con tarjeta de débito en supermercados, estaciones de servicio y comercios adheridos identificados con el sistema Visa - Extra Cash en toda la provincia.