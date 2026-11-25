Marcelo Bustos, un joven perforista sanjuanino de 28 años, se convirtió en el gran ganador de la motocicleta sorteada de manera conjunta por Canal 8 y Moto Lucero, en una convocatoria que reunió más de 35.000 cupones depositados por el público en los stands de ambas empresas.
Un joven perforista de Pocito ganó la moto sorteada por Canal 8 y Moto Lucero
Marcelo Bustos, de 28 años, resultó ganador de la motocicleta sorteada por Canal 8 y Moto Lucero entre más de 35 mil cupones depositados en sus stands.