Tras conocerse el nombre del ganador, los conductores Mario Fernández y Marisol Gil lograron comunicarse en vivo con el joven para darle la noticia y conocer su historia. Durante la charla, Bustos contó que se había acercado el día viernes a completar el cupón con la ilusión de participar por el rodado.

Visiblemente emocionado por el premio, el joven explicó que la motocicleta llegará en un momento clave de su vida cotidiana y que la destinará directamente como herramienta de movilidad laboral, ya que reside en el departamento Pocito y todos los días debe trasladarse hasta Albardón para cumplir con sus tareas como perforista.