Por su parte, en Albardón se trabaja en los ríos Yakin, Burela, Bolado y Ávila, y se realizó la limpieza debajo del puente. En Pocito se levantó monda en las calles 7, 10 y Nueva, se finalizaron las tareas en calle 17 y en calle 18 y Aberastain, se trabaja en el dren 4 de calle 18 hasta el badén y en la bajada de creciente N.º 4, y también en el dren Pocito Viejo, por calle Chacabuco.

Además, en Santa Lucía se limpian el dren 25 de Mayo, por calle Roque Sáenz Peña, y el dren Richet Zapata. En Chimbas se trabaja en el dren General Chimbas y en el dren General de avenida Benavidez, y en Angaco finalizaron la limpieza y el encauce en el descargador del comparto.

En el este y el sur, en Caucete las defensas sobre el río Bermejo registran un avance del 90%: se marca nuevamente el cauce, ya se pasó el puente ferroviario y se avanza hacia el puente carretero. Además, en Marayes se construyen defensas y se comenzó el trabajo en los descargadores hacia el río. En 25 de Mayo se terminó la limpieza de los drenes de calle 21 y de calle 4 y ruta 270, y la limpieza y restitución del dren en ruta 279 y en La Chimbera.

Por su parte, en San Martín finalizó la limpieza del desagüe San Isidro, principal receptor del agua que baja del cerro Pie de Palo, y en Villa Dominguito se canaliza el desagüe de calle Independencia junto al municipio. En Rawson se levanta monda con camión de Hidráulica y retroexcavadora y mano de obra municipales. En Sarmiento, junto al municipio, se limpiaron los drenes Sarmiento, Barboza y Camilo Rojo, y se trabaja en el canal 4, hasta la comunidad Huarpe, con desmonte, desembanque, limpieza y despeje. Se trabaja en las defensas de Colonia Fiscal Norte y Sur.

El trabajo continúa en cada departamento y se va ajustando según el comportamiento de los cauces y las condiciones climáticas. Se trata de un esfuerzo sostenido de prevención, que busca reducir el impacto de posibles crecidas y mejorar la capacidad de respuesta de cada zona.