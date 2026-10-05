Boca y el sueño de la cuádruple corona: las competencias que tiene por delante

Incluso la Copa Sudamericana tiene una relevancia extra para Boca, ya que en caso de consagrarse cortaría con la sequía de 18 años sin títulos internacionales.

Por otra parte, en el Torneo Clausura el "Xeneize" marcha tercero en la Zona A con 20 puntos, por lo que tiene un pie y medio en los playoffs.

Finalmente, en la otra competición donde se metió de lleno en la pelea es por el título de Campeón de Liga, que se le entrega a aquel equipo que finalice primero en la tabla anual.

El triunfo del último viernes 3-0 ante Unión de Santa Fe le permitió a Boca llegar a los 50 puntos en la tabla anual, para ubicarse segundo a solo dos del líder Independiente Rivadavia de Mendoza, que igualó 1-1 en condición de local contra Gimnasia y Esgrima La Plata.