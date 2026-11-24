El proyecto oficial contempla para 2027 un crecimiento del PBI del 4%, una inflación anual del 18% y un dólar oficial de $1.847,60 para diciembre. También mantiene el superávit fiscal como objetivo central de la política económica. Son las previsiones que utiliza el Gobierno para calcular los ingresos y gastos del Estado, no resultados garantizados.

En materia de gastos, la mayor partida corresponde a servicios sociales, con $150,9 billones. Después aparecen la deuda pública, con $18,6 billones; los servicios económicos, con $13,1 billones; la administración gubernamental, con $9,9 billones; y defensa y seguridad, con $9,5 billones.

La discusión llega con dos focos de conflicto. Uno es el financiamiento universitario: el proyecto asigna algo más de $7 billones a las universidades nacionales, mientras que los rectores reclaman al menos $11 billones. El Comité Nacional de la UCR pidió rechazar la iniciativa por considerar que no cumple con la Ley de Financiamiento Universitario.

El otro punto es discapacidad. Después de las negociaciones con bloques aliados, el oficialismo incorporó partidas para financiar la ley de Fortalecimiento Integral del Sistema de Discapacidad, aprobada por el Senado.

La reforma del Banco Central y los otros proyectos

Además del Presupuesto, Diputados tratará la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. En este caso, el objetivo será aceptar las modificaciones que introdujo el Senado al proyecto.

El temario también contempla acuerdos comerciales entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio, la transferencia de competencias penales y de menores de la Justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires, cambios en el marco regulatorio de las pymes y la designación de integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.

En cambio, la denominada Ley Malvinas quedó afuera de la convocatoria. El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional será discutido durante las sesiones extraordinarias previstas para diciembre.

Las negociaciones para conseguir los votos

El oficialismo llega a la sesión después de negociar con distintos bloques para reunir el respaldo necesario. La Libertad Avanza cuenta con el acompañamiento de sectores del PRO, la UCR y otros espacios provinciales, aunque persisten diferencias por los fondos universitarios, las cajas previsionales y las obras para las provincias.

La discusión no estará limitada a la votación general del Presupuesto. También habrá atención sobre los artículos particulares, donde pueden aparecer objeciones y modificaciones que obliguen al Gobierno a negociar hasta último momento.

La sesión del jueves será una prueba política para el oficialismo, que busca avanzar con su principal herramienta de planificación económica para 2027 y cerrar el período ordinario con una señal de respaldo parlamentario.