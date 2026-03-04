Boca visita a Lanús con la continuidad de Úbeda en la mira

claudio-ubeda-boca1

En su última presentación, el “Xeneize” igualó 1-1 como local ante Gimnasia de Mendoza y sus jugadores abandonaron “La Bombonera” entre los chiflidos de sus hinchas.

Un resultado adverso en “La Fortaleza” podría ser la estocada para Claudio Úbeda, quien es fuertemente criticado por los hinchas de Boca.

Lanús, por su parte, atraviesa un gran momento, ya que viene de ganar la Recopa Sudamericana al vencer en un partido histórico al Flamengo de Brasil nada más y nada menos que en el mítico Maracaná.

Lanús campeón Recopa

Los dirigidos por Mauricio Pellegrino tuvieron un más que aceptable inicio en este Torneo Apertura, donde marchan décimos con nueve puntos, pero deben dos partidos que en caso de ganarlos les permitiría afianzarse en las primeras posiciones.

Lanús – Boca, probables formaciones:

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Lucas Janson, Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.