Sánchez y Armoa Morel, los sanjuaninos que buscan llegar a Los Ángeles 2028

Sánchez, experimentado armador, y Armoa Morel, punta receptor, forman parte del equipo dirigido por Horacio Dileo y son considerados piezas habituales del seleccionado.

El camino de Argentina en Río

Después del debut ante Venezuela, la Albiceleste tendrá otros cuatro compromisos en el torneo. El miércoles 16 enfrentará a Colombia, el jueves 17 jugará contra Chile, el sábado 19 se medirá con Bolivia y el domingo 20 podría disputar la gran definición ante Brasil.

Todos los partidos serán transmitidos por Fox Sports.

El plantel argentino se completa con Luciano De Cecco, Jan Martínez, Martín Ramos, Franco Massimino, Pablo Kukartsev, Fausto Díaz, Germán Gómez, Agustín Loser, Luciano Vicentín, Joaquín Gallego, Luciano Palonsky y Nicolás Zerba.

La presencia de Sánchez y Armoa Morel en este Sudamericano también tiene un antecedente cercano para el público sanjuanino. A fines de agosto, la Selección Argentina realizó parte de su preparación en la provincia y disputó amistosos ante Japón B en el estadio Aldo Cantoni.

Ahora, los dos representantes de San Juan afrontarán un desafío todavía mayor: defender la camiseta argentina en Brasil y buscar el boleto directo a Los Ángeles 2028.