Una pelea entre chicos de 12 años terminó con un herido de arma blanca

El chico fue trasladado al Hospital Federico Cantoni, donde recibió atención médica y permaneció en observación. Según la información conocida hasta el momento, se encontraba fuera de peligro.

Mientras se intenta reconstruir lo ocurrido, comenzó a circular un video registrado en el lugar que aporta una nueva mirada sobre el episodio. Las imágenes, de poco más de 40 segundos, muestran a varios chicos en una plaza, mientras dos de ellos protagonizan un enfrentamiento físico.

En la grabación se observa que la situación comienza como una pelea de uno contra uno, mientras otros alumnos permanecen cerca y observan lo que ocurre. En distintos momentos, los chicos se enfrentan y se desplazan algunos metros por el espacio de la plaza.

Pero el momento que generó mayor preocupación aparece cuando uno de los menores realiza un movimiento hacia su mochila y, de manera disimulada, aparentemente extrae un elemento cortante. Segundos después, en medio del enfrentamiento, se alcanza a observar que lleva lo que aparenta ser un cuchillo en una de sus manos.

La secuencia continúa durante algunos segundos y los chicos se alejan del lugar. El video no permite por sí solo determinar toda la mecánica de la agresión ni quién provocó la lesión, por lo que las imágenes deberán ser incorporadas y analizadas junto con el resto de los elementos de la investigación.

Un dato que preocupa especialmente es la edad de los protagonistas. Se trata de alumnos de sexto grado, de alrededor de 12 años, y en las imágenes también se advierte la presencia de otros chicos que permanecen en los alrededores mientras ocurre el enfrentamiento.

La situación generó inquietud entre las familias de la escuela. Luego de conocerse lo sucedido, varios padres se acercaron hasta las inmediaciones del establecimiento para conocer qué había ocurrido. Los alumnos, sin embargo, permanecieron dentro de la escuela y continuaron con la jornada habitual, sin que se habilitara un retiro anticipado.

Ahora, además de determinar cómo se inició la pelea y qué ocurrió exactamente con el chico que terminó herido, la investigación deberá establecer de dónde salió el arma blanca que aparece en el video y quién la tenía durante el enfrentamiento.

Por el momento, el caso continúa bajo investigación y, debido a que involucra a menores de edad, se deberá avanzar con especial resguardo de la identidad de los chicos involucrados. Las imágenes podrían convertirse en un elemento más para reconstruir lo ocurrido durante esos minutos en la plaza cercana a la escuela.