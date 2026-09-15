El deporte ecuestre sanjuanino tiene un nuevo motivo para celebrar. Santiago Muñoz Montané logró un destacado tercer puesto en las selectivas realizadas en el Club Alemán de Equitación de la Ciudad de Buenos Aires, en la categoría Children 1,20 metros, y con ese resultado aseguró su clasificación al próximo Sudamericano de Saltos Hípicos.
Un jinete sanjuanino quedó entre los mejores y competirá por Argentina
El jinete sanjuanino terminó tercero en las selectivas del Club Alemán de Equitación, en Buenos Aires, y consiguió un lugar en el equipo argentino de Children 1,20 metros que competirá en Chile.