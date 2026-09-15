Un jinete sanjuanino quedó entre los mejores y competirá por Argentina

El joven representa al Jockey Club San Juan y compitió acompañado por su entrenador, Ricardo Yacante, mientras que en la pista tuvo como compañero a Roi Chocogold, ejemplar propiedad de Martín Moschini.

La actuación en Buenos Aires fue clave para definir a los representantes argentinos que participarán del certamen continental. El tercer lugar obtenido por Muñoz Montané le permitió meterse entre los seleccionados y ahora tendrá por delante el desafío de vestir la camiseta argentina en Chile.