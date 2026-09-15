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Un jinete sanjuanino quedó entre los mejores y competirá por Argentina

El jinete sanjuanino terminó tercero en las selectivas del Club Alemán de Equitación, en Buenos Aires, y consiguió un lugar en el equipo argentino de Children 1,20 metros que competirá en Chile.

El deporte ecuestre sanjuanino tiene un nuevo motivo para celebrar. Santiago Muñoz Montané logró un destacado tercer puesto en las selectivas realizadas en el Club Alemán de Equitación de la Ciudad de Buenos Aires, en la categoría Children 1,20 metros, y con ese resultado aseguró su clasificación al próximo Sudamericano de Saltos Hípicos.

El joven representa al Jockey Club San Juan y compitió acompañado por su entrenador, Ricardo Yacante, mientras que en la pista tuvo como compañero a Roi Chocogold, ejemplar propiedad de Martín Moschini.

La actuación en Buenos Aires fue clave para definir a los representantes argentinos que participarán del certamen continental. El tercer lugar obtenido por Muñoz Montané le permitió meterse entre los seleccionados y ahora tendrá por delante el desafío de vestir la camiseta argentina en Chile.

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Un nuevo desafío para el jinete sanjuanino

La clasificación representa un paso importante en la carrera deportiva de Santiago, que ahora deberá afrontar una etapa de preparación junto a Yacante para llegar de la mejor manera a la competencia sudamericana.

En Chile, el sanjuanino compartirá equipo con otros de los principales exponentes argentinos de su categoría y buscará trasladar al plano internacional el rendimiento que mostró en las selectivas de Buenos Aires.

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