Dispararon contra la casa de una jubilada y detuvieron a "Tallata" Bajinay

Con las características aportadas por la damnificada, personal motorizado inició la búsqueda y logró aprehender a Claudio Facundo “Tallata” Bajinay, de 24 años, quien circulaba a bordo de una Yamaha Crypton azul y negra, vehículo que habría sido utilizado en el ataque.

El joven se desplazaba a bordo de una motocicleta Yamaha Crypton azul y negra, vehículo que también quedó bajo investigación debido a que habría sido utilizado para llegar hasta el lugar y concretar el ataque.

Tras la detención, el sospechoso quedó a disposición de la Justicia. Por disposición de la UFI Genérica, permaneció alojado en sede policial mientras avanzan las actuaciones destinadas a determinar su participación en los disparos contra la vivienda.

Ahora, la investigación deberá establecer qué motivó el ataque, si el detenido actuó solo y cuál fue el arma utilizada. Las vainas secuestradas y las pericias realizadas en el lugar serán parte de los elementos que deberán ser analizados durante el proceso judicial.