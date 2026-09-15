"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > jubilada

Dispararon contra la casa de una jubilada y detuvieron a "Tallata" Bajinay

Una mujer de 75 años denunció que dispararon contra su vivienda. Criminalística levantó vainas servidas y un joven de 24 años fue detenido mientras circulaba en una moto.

La tranquilidad de una vivienda de Capital se vio alterada por varios disparos de arma de fuego. La damnificada, una mujer de 75 años, dio aviso a la policía y rápidamente se desplegó un operativo que terminó con la aprehensión de un joven de 24 años, señalado como el presunto autor del ataque.

El episodio ocurrió en jurisdicción de la Comisaría 2ª, luego de que el personal policial recibiera un llamado que alertaba sobre detonaciones frente a una vivienda. Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con la propietaria, quien relató lo sucedido y radicó la correspondiente denuncia.

La escena fue preservada para permitir el trabajo de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes y encontró vainas servidas, un elemento que quedó incorporado a la investigación para intentar establecer qué arma fue utilizada y reconstruir la secuencia del ataque.

Te puede interesar...

Con las características aportadas por la damnificada, personal motorizado inició la búsqueda y logró aprehender a Claudio Facundo “Tallata” Bajinay, de 24 años, quien circulaba a bordo de una Yamaha Crypton azul y negra, vehículo que habría sido utilizado en el ataque.

El joven se desplazaba a bordo de una motocicleta Yamaha Crypton azul y negra, vehículo que también quedó bajo investigación debido a que habría sido utilizado para llegar hasta el lugar y concretar el ataque.

Tras la detención, el sospechoso quedó a disposición de la Justicia. Por disposición de la UFI Genérica, permaneció alojado en sede policial mientras avanzan las actuaciones destinadas a determinar su participación en los disparos contra la vivienda.

Ahora, la investigación deberá establecer qué motivó el ataque, si el detenido actuó solo y cuál fue el arma utilizada. Las vainas secuestradas y las pericias realizadas en el lugar serán parte de los elementos que deberán ser analizados durante el proceso judicial.

Temas

Te puede interesar