La tranquilidad de una vivienda de Capital se vio alterada por varios disparos de arma de fuego. La damnificada, una mujer de 75 años, dio aviso a la policía y rápidamente se desplegó un operativo que terminó con la aprehensión de un joven de 24 años, señalado como el presunto autor del ataque.
Dispararon contra la casa de una jubilada y detuvieron a "Tallata" Bajinay
Una mujer de 75 años denunció que dispararon contra su vivienda. Criminalística levantó vainas servidas y un joven de 24 años fue detenido mientras circulaba en una moto.