Boca prueba talentos en San Juan: cientos de jóvenes buscan su oportunidad

Las pruebas se realizan en dos turnos diarios —de 9 a 13 y de 15 a 18 horas— bajo la supervisión de Diego Medina, coordinador del Área de Captación y Scouting de Boca, acompañado por Emiliano Gallo y Germán Salinas, quienes llegaron a la provincia con el respaldo de la Secretaría de Deporte.

El evento cuenta con la organización del Sporting Club y reúne a numerosas instituciones sanjuaninas, entre ellas Alianza, López Peláez, Minero, Trinidad, Unión, Defensores de Argentinos, Peñarol, Del Bono, Sportivo, Cabral, Fundación y ARAC.