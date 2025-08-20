"
Boca prueba talentos en San Juan: cientos de jóvenes buscan su oportunidad

El club de La Ribera realiza jornadas de captación de juveniles en el Estadio del Bicentenario, dirigidas a jugadores nacidos entre 2010 y 2017. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Secretaría de Deporte y la participación de instituciones locales.

Desde este miércoles y hasta el jueves 21 de agosto, el Club Atlético Boca Juniors lleva adelante en San Juan un operativo de detección de talentos juveniles en el Estadio del Bicentenario. La convocatoria está destinada a jugadores nacidos entre 2010 y 2017, previamente invitados a través de clubes locales.

Las pruebas se realizan en dos turnos diarios —de 9 a 13 y de 15 a 18 horas— bajo la supervisión de Diego Medina, coordinador del Área de Captación y Scouting de Boca, acompañado por Emiliano Gallo y Germán Salinas, quienes llegaron a la provincia con el respaldo de la Secretaría de Deporte.

El evento cuenta con la organización del Sporting Club y reúne a numerosas instituciones sanjuaninas, entre ellas Alianza, López Peláez, Minero, Trinidad, Unión, Defensores de Argentinos, Peñarol, Del Bono, Sportivo, Cabral, Fundación y ARAC.

Un semillero con mirada federal

La iniciativa forma parte de las recorridas que Boca realiza en distintas provincias para ampliar su radar de captación y dar oportunidades a jóvenes de todo el país. En esta ocasión, los entrenadores observan de cerca a los jugadores en distintos ejercicios técnicos y partidos reducidos, con la expectativa de encontrar futuros refuerzos para las divisiones juveniles del club.

Más allá de la competencia deportiva, el evento también representa un espacio de encuentro para las familias y para la comunidad del fútbol sanjuanino, que ve en estas pruebas una ventana de proyección nacional para sus jugadores.

