Desde este miércoles y hasta el jueves 21 de agosto, el Club Atlético Boca Juniors lleva adelante en San Juan un operativo de detección de talentos juveniles en el Estadio del Bicentenario. La convocatoria está destinada a jugadores nacidos entre 2010 y 2017, previamente invitados a través de clubes locales.
Boca prueba talentos en San Juan: cientos de jóvenes buscan su oportunidad
El club de La Ribera realiza jornadas de captación de juveniles en el Estadio del Bicentenario, dirigidas a jugadores nacidos entre 2010 y 2017. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Secretaría de Deporte y la participación de instituciones locales.