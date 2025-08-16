"
Tivani brilló en Portugal con una victoria en solitario en la Volta a Portugal

El sanjuanino ganó la etapa de montaña en solitario y destaró la admiración de los comentaristas de la carrera.

El ciclista sanjuanino Nicolás Tivani, representante del equipo Aviludo–Louletano–Loulé Concelho, se quedó con una resonante victoria en la competencia disputada en Portugal. El parcial, de 174,4 kilómetros entre Alcobaça y el Alto de Montejunto, tuvo como protagonista al pocitano, que se impuso en solitario tras un exigente ascenso.

A falta de tres kilómetros para la meta, Tivani logró despegarse junto al español Pau Martí, pero en el tramo final mostró su jerarquía y potencia para sacar ventaja y coronarse en soledad en la cima. La gesta del ciclista argentino fue destacada por los relatores de la prueba, quienes remarcaron su capacidad para despegarse del pelotón y sostener la diferencia en un terreno de máxima exigencia.

Con esta victoria, el sanjuanino suma un nuevo triunfo internacional a su carrera y vuelve a dejar en alto el ciclismo de la provincia en el Viejo Continente.

