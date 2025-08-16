El ciclista sanjuanino Nicolás Tivani, representante del equipo Aviludo–Louletano–Loulé Concelho, se quedó con una resonante victoria en la competencia disputada en Portugal. El parcial, de 174,4 kilómetros entre Alcobaça y el Alto de Montejunto, tuvo como protagonista al pocitano, que se impuso en solitario tras un exigente ascenso.
Tivani brilló en Portugal con una victoria en solitario en la Volta a Portugal
El sanjuanino ganó la etapa de montaña en solitario y destaró la admiración de los comentaristas de la carrera.