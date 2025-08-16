Tivani brilló en Portugal con una victoria en solitario en la Volta a Portugal

A falta de tres kilómetros para la meta, Tivani logró despegarse junto al español Pau Martí, pero en el tramo final mostró su jerarquía y potencia para sacar ventaja y coronarse en soledad en la cima. La gesta del ciclista argentino fue destacada por los relatores de la prueba, quienes remarcaron su capacidad para despegarse del pelotón y sostener la diferencia en un terreno de máxima exigencia.

Con esta victoria, el sanjuanino suma un nuevo triunfo internacional a su carrera y vuelve a dejar en alto el ciclismo de la provincia en el Viejo Continente.