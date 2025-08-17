"
Boca busca cortar su racha histórica sin victorias ante Independiente Rivadavia

Boca Juniors buscará romper su racha de 12 partidos sin victorias cuando visite a Independiente Rivadavia este domingo en el Malvinas Argentinas.

Boca buscará cortar su extensa racha de 12 encuentros sin triunfos cuando visite a Independiente Rivadavia este domingo, por la quinta fecha del Torneo Clausura. Para lograrlo, Miguel Ángel Russo modificaría el esquema, pero en cuanto a los nombres realizará una sola variante respecto al once que igualó con Racing en La Bombonera.

El entrenador decidió colocarle un ladero a Leandro Paredes en el mediocampo, luego de la soledad del campeón del mundo durante el primer tiempo del clásico ante la Academia y las dificultades que le significó al equipo. Por lo tanto, apostaría por un 4-4-2 como esquema inicial ante la Lepra mendocina.

La presencia de Agustín Marchesín en el arco es una fija. Juan Barinaga y Lautaro Blanco continuarán como los dueños de los laterales derecho e izquierdo respectivamente.

Sin embargo, el primer y único cambio se daría en la zaga central: Nicolás Figal, quien no juega desde el debut en La Paternal, regresaría a la titularidad tras recuperarse de su desgarro y haría dupla con Marco Pellegrino. Rodrigo Battaglia dejaría la línea defensiva y se correría al mediocampo, para conformar el doble cinco junto a Leandro Paredes.

Como carrileros estarán Alan Velasco por la izquierda y Brian Aguirre por la derecha. Malcom Braida, quien fue papá en la semana, esperará en el banco de suplentes.

La dupla ofensiva tendrá acento uruguayo y estará compuesta por Edinson Cavani y Miguel Merentiel, quienes intentarán cortar su sequía goleadora en el Malvinas Argentinas.

Probable formación de Boca vs. Independiente Rivadavia:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia o Milton Delgado, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo

Datos del partido:

Hora: 20.30 | TV: ESPN Premium | Árbitro: Pablo Dóvalo | Estadio: Malvinas Argentinas

Mensaje de la hinchada:

image

Un pasacalles con un mensaje para los jugadores de Boca apareció este sábado por la noche en las afueras del hotel donde el plantel descansaba para el encuentro. “La camiseta de Boca se tiene que transpirar”, decía la frase, parte de una famosa canción de La Doce, que continúa: “Y si no, no se la pongan, ¡váyanse, no roben más!”.

La bandera no llevaba firma y estaba acompañada de un segundo mensaje, más directo: “Están en Boca, respeten la camiseta y a su gente”. El pasacalles refleja la exigencia de los hinchas en medio del momento complejo del equipo, que acumula doce partidos sin ganar y buscará romper la peor racha histórica esta misma noche en suelo mendocino.

