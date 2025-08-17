Boca busca cortar su racha histórica sin victorias ante Independiente Rivadavia

Sin embargo, el primer y único cambio se daría en la zaga central: Nicolás Figal, quien no juega desde el debut en La Paternal, regresaría a la titularidad tras recuperarse de su desgarro y haría dupla con Marco Pellegrino. Rodrigo Battaglia dejaría la línea defensiva y se correría al mediocampo, para conformar el doble cinco junto a Leandro Paredes.

Como carrileros estarán Alan Velasco por la izquierda y Brian Aguirre por la derecha. Malcom Braida, quien fue papá en la semana, esperará en el banco de suplentes.

La dupla ofensiva tendrá acento uruguayo y estará compuesta por Edinson Cavani y Miguel Merentiel, quienes intentarán cortar su sequía goleadora en el Malvinas Argentinas.

Probable formación de Boca vs. Independiente Rivadavia:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia o Milton Delgado, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo

Datos del partido:

Hora: 20.30 | TV: ESPN Premium | Árbitro: Pablo Dóvalo | Estadio: Malvinas Argentinas

Mensaje de la hinchada:

image

Un pasacalles con un mensaje para los jugadores de Boca apareció este sábado por la noche en las afueras del hotel donde el plantel descansaba para el encuentro. “La camiseta de Boca se tiene que transpirar”, decía la frase, parte de una famosa canción de La Doce, que continúa: “Y si no, no se la pongan, ¡váyanse, no roben más!”.

La bandera no llevaba firma y estaba acompañada de un segundo mensaje, más directo: “Están en Boca, respeten la camiseta y a su gente”. El pasacalles refleja la exigencia de los hinchas en medio del momento complejo del equipo, que acumula doce partidos sin ganar y buscará romper la peor racha histórica esta misma noche en suelo mendocino.