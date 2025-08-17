Después de 120 días sin conocer la victoria, Boca logró un triunfo convincente este domingo por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025, al superar 3-0 a Independiente Rivadavia en Mendoza.
Fin de la sequía: Boca volvió a ganar y deja atrás 12 partidos sin triunfos
Boca puso fin a su racha histórica de 12 partidos sin victorias y venció 3-0 a Independiente Rivadavia por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025. Los goles fueron de Leandro Paredes, Exequiel Zeballos y Alan Velasco, que marcaron el regreso del Xeneize a la senda del triunfo.