Fin de la sequía: Boca volvió a ganar y deja atrás 12 partidos sin triunfos

Los goles del Xeneize fueron de Leandro Paredes, Exequiel Zeballos y Alan Velasco, cerrando un marcador que refleja el crecimiento futbolístico del equipo y termina con un récord negativo que preocupaba a los hinchas.

El partido comenzó con un gol afortunado: Paredes buscó un centro peligroso que, tras un desvío en Bottari y el arquero Centurión, terminó en el fondo de la red. Con la ventaja a su favor, Boca manejó los tiempos del encuentro y sentenció el partido con dos contragolpes, primero mediante Zeballos y luego con Velasco, quien marcó su primer gol desde que llegó al club a principio de año.