Fin de la sequía: Boca volvió a ganar y deja atrás 12 partidos sin triunfos

Boca puso fin a su racha histórica de 12 partidos sin victorias y venció 3-0 a Independiente Rivadavia por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025. Los goles fueron de Leandro Paredes, Exequiel Zeballos y Alan Velasco, que marcaron el regreso del Xeneize a la senda del triunfo.

Después de 120 días sin conocer la victoria, Boca logró un triunfo convincente este domingo por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025, al superar 3-0 a Independiente Rivadavia en Mendoza.

Los goles del Xeneize fueron de Leandro Paredes, Exequiel Zeballos y Alan Velasco, cerrando un marcador que refleja el crecimiento futbolístico del equipo y termina con un récord negativo que preocupaba a los hinchas.

El partido comenzó con un gol afortunado: Paredes buscó un centro peligroso que, tras un desvío en Bottari y el arquero Centurión, terminó en el fondo de la red. Con la ventaja a su favor, Boca manejó los tiempos del encuentro y sentenció el partido con dos contragolpes, primero mediante Zeballos y luego con Velasco, quien marcó su primer gol desde que llegó al club a principio de año.

El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo mostró un rendimiento más equilibrado que en los encuentros anteriores. A nivel colectivo, fue sólido en defensa, mientras que individualmente varios jugadores destacaron con su actuación. A pesar de los intentos de Sebastián Villa por generar peligro desde las bandas, la defensa xeneize logró neutralizarlo con eficacia.

Con esta victoria, Boca suma sus primeros seis puntos en el torneo y alcanza el décimo lugar de la Zona A, entrando nuevamente en puestos de clasificación a la Copa Libertadores. Por su parte, Independiente Rivadavia sigue complicado: acumula solo cuatro unidades y se mantiene en la 13ª posición, lo que dificulta sus aspiraciones de llegar a los playoffs.

