Amenaza de bomba en el Centro Cívico: sospechan que el autor sería un menor

El fiscal Ignacio Achem se presentó en el lugar para coordinar las tareas de seguridad y encabezar la investigación. Según dijo ante los medios de comunicación, el audio del llamado hace presumir que la voz correspondería a un menor de edad, por lo que, de confirmarse, la causa quedará bajo la órbita de la Justicia de Menores.

Personal de la División Explosivos revisa minuciosamente cada sector del edificio, mientras que Apoyo Tecnológico trabaja sobre la verificación de la llamada y el origen del número desde el que se realizó.