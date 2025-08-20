El Centro Cívico de San Juan fue evacuado este miércoles al mediodía tras una amenaza de bomba. El hecho ocurrió a las 12.50, cuando un llamado anónimo ingresó a la línea de emergencias 911 alertando sobre la presunta colocación de un artefacto explosivo.
Amenaza de bomba en el Centro Cívico: sospechan que el autor sería un menor
El llamado al 911 que obligó a evacuar el edificio fue realizado a las 12.50. Por la voz, los investigadores presumen que se trataría de un adolescente.