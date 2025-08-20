"
Amenaza de bomba en el Centro Cívico: sospechan que el autor sería un menor

El llamado al 911 que obligó a evacuar el edificio fue realizado a las 12.50. Por la voz, los investigadores presumen que se trataría de un adolescente.

El Centro Cívico de San Juan fue evacuado este miércoles al mediodía tras una amenaza de bomba. El hecho ocurrió a las 12.50, cuando un llamado anónimo ingresó a la línea de emergencias 911 alertando sobre la presunta colocación de un artefacto explosivo.

El fiscal Ignacio Achem se presentó en el lugar para coordinar las tareas de seguridad y encabezar la investigación. Según dijo ante los medios de comunicación, el audio del llamado hace presumir que la voz correspondería a un menor de edad, por lo que, de confirmarse, la causa quedará bajo la órbita de la Justicia de Menores.

Personal de la División Explosivos revisa minuciosamente cada sector del edificio, mientras que Apoyo Tecnológico trabaja sobre la verificación de la llamada y el origen del número desde el que se realizó.

