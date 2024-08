Boca presentó a Juan Barinaga como flamante refuerzo

“Estoy contento de estar acá. Hoy me presenté con los chicos, con el técnico. Es un sueño estar en un club de esta magnitud. Me encontré con una institución hermosa, muy grande, que la verdad me sorprendió. Cuando me llamó mi representante y me contó de esta posibilidad no caía, recién ahora estoy cayendo”, agregó Barinaga.

El lateral derecho era un deseo de la dirigencia y de Diego Martínez, sobre todo con el mercado de pases cerrado para futbolistas del exterior. Por eso el equipo azul y oro aceleró las negociaciones y llegó a un acuerdo con Belgrano de Córdoba por la transferencia.