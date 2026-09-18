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Advierten la falta de abogados especializados para el nuevo Régimen Penal Juvenil

La abogada Paola Natacha Ibáñez analizó el alcance de la ley transitoria en San Juan. Puso el foco en las alternativas procesales y en la urgente necesidad del abogado del niño.

Por Marcela Silva

Tras la aprobación de la nueva legislación nacional que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, la Corte de Justicia junto a la Cámara de Diputados de San Juan implementaron una norma transitoria. Esta medida busca adecuar el proceso provincial de manera provisoria mientras los legisladores avanzan en la redacción del Código Penal Juvenil definitivo.

En este marco, la abogada especialista con perspectiva de infancia, Paola Natacha Ibáñez, explicó cómo funciona el régimen actual y remarcó las deudas institucionales pendientes para garantizar el interés superior del menor.

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Alternativas procesales en la norma transitoria

Para evitar que las y los adolescentes atraviesen la totalidad del proceso judicial como un adulto, la ley provisoria habilita herramientas menos gravosas que se aplican según la gravedad del delito cometido:

  • Suspensión del juicio a prueba: frena el proceso bajo pautas fijas de conducta.

  • Conciliación y reparación: permite acuerdos entre las partes y la reparación integral del perjuicio, con eje en lo económico o en actividades comunitarias.

  • Juicio abreviado: agiliza la resolución de la causa mediante una pena consensuada.

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Supervisor, abogado del niño y adicciones

Ibáñez destacó la creación de la figura del supervisor, un agente designado por el Poder Ejecutivo encargado de realizar el seguimiento de la conducta del joven, aunque advirtió que resta precisar los criterios de formación que tendrá este personal.

Por otro lado, la especialista hizo hincapié en las falencias defensivas e infraestructurales que presenta la provincia:

  • Abogado del niño: remarcó que los jóvenes no pueden depender de defensores comunes o del rol tradicional de los asesores de menores. Exigió la puesta en marcha de una defensoria especializada en minoridad.

  • Abordaje de adicciones: la abogada señaló que la mayoría de los chicos afectados por el sistema penal sufren problemáticas de consumo, por lo que el Estado debe garantizar asistencia en salud y educación.

  • Espacios de alojamiento: advirtió que la provincia carece de establecimientos adecuados que cumplan con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño para el cumplimiento de las medidas judiciales.

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