Advierten la falta de abogados especializados para el nuevo Régimen Penal Juvenil

Alternativas procesales en la norma transitoria

Para evitar que las y los adolescentes atraviesen la totalidad del proceso judicial como un adulto, la ley provisoria habilita herramientas menos gravosas que se aplican según la gravedad del delito cometido:

Suspensión del juicio a prueba: frena el proceso bajo pautas fijas de conducta.

Conciliación y reparación: permite acuerdos entre las partes y la reparación integral del perjuicio, con eje en lo económico o en actividades comunitarias.

Juicio abreviado: agiliza la resolución de la causa mediante una pena consensuada.

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Supervisor, abogado del niño y adicciones

Ibáñez destacó la creación de la figura del supervisor, un agente designado por el Poder Ejecutivo encargado de realizar el seguimiento de la conducta del joven, aunque advirtió que resta precisar los criterios de formación que tendrá este personal.

Por otro lado, la especialista hizo hincapié en las falencias defensivas e infraestructurales que presenta la provincia: