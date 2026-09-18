Risotto gigante en Rawson: cocinarán 4 mil porciones en Médano de Oro

El atractivo principal será la preparación del "Risotto con Espárragos más grande del mundo", coordinado por el chef Mauricio Tereszko y la Academia Culinaria GrandChef. La receta incluye 700 paquetes de espárragos, 300 kilos de arroz y 100 litros de vino para rendir cerca de 4.000 porciones.

Concursos, grilla artística y servicios

El evento sumará el Concurso de Platos con Sabor, el Certamen de Cortadores de Espárragos y la Jornada Técnica 2026. La grilla musical acompañará desde las 11 horas con artistas locales como La Quimera (12:00), El Sietecincuenta (14:00), La Costa (15:30) y el cierre de Leo Altamirano (18:00).