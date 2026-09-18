Este domingo 20 de septiembre, de 11 a 18 horas, el Predio Gaucho José Dolores de Médano de Oro será la sede de la Fiesta del Espárrago y el Alcaucil 2026. Organizada por la Municipalidad de Rawson junto a la Asociación de Esparragueros y el Club Sportivo Central Argentino, la jornada ofrecerá feria de emprendedores, propuestas culturales y un despliegue gastronómico de gran escala.
Risotto gigante en Rawson: cocinarán 4 mil porciones en Médano de Oro
El Predio Gaucho José Dolores albergará la Fiesta del Espárrago y el Alcaucil con entrada libre. Habrá shows en vivo, concursos y 4.000 porciones de risotto gratis.