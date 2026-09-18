"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Rawson

Risotto gigante en Rawson: cocinarán 4 mil porciones en Médano de Oro

El Predio Gaucho José Dolores albergará la Fiesta del Espárrago y el Alcaucil con entrada libre. Habrá shows en vivo, concursos y 4.000 porciones de risotto gratis.

Este domingo 20 de septiembre, de 11 a 18 horas, el Predio Gaucho José Dolores de Médano de Oro será la sede de la Fiesta del Espárrago y el Alcaucil 2026. Organizada por la Municipalidad de Rawson junto a la Asociación de Esparragueros y el Club Sportivo Central Argentino, la jornada ofrecerá feria de emprendedores, propuestas culturales y un despliegue gastronómico de gran escala.

El atractivo principal será la preparación del "Risotto con Espárragos más grande del mundo", coordinado por el chef Mauricio Tereszko y la Academia Culinaria GrandChef. La receta incluye 700 paquetes de espárragos, 300 kilos de arroz y 100 litros de vino para rendir cerca de 4.000 porciones.

Concursos, grilla artística y servicios

El evento sumará el Concurso de Platos con Sabor, el Certamen de Cortadores de Espárragos y la Jornada Técnica 2026. La grilla musical acompañará desde las 11 horas con artistas locales como La Quimera (12:00), El Sietecincuenta (14:00), La Costa (15:30) y el cierre de Leo Altamirano (18:00).

Te puede interesar...

  • Accesos y transporte: Se podrá llegar en las líneas 200 y 201 de colectivos. El estacionamiento costará $2.000 para motos y $4.000 para autos y camionetas (ingreso recomendado por calle América desde Ruta 155).

  • Ingreso y restricciones: Se permite entrar con reposeras, sillas y equipo de mate. Está prohibido el ingreso con alimentos, bebidas (con o sin alcohol), parrillas y mascotas.

Temas

Te puede interesar