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Boca Juniors y Edinson Cavani acordaron la rescisión anticipada del contrato

El “Matador” cierra tres años en el club de la Ribera con 28 goles y ningún título, tras ser descartado por el nuevo entrenador, el Vasco Arruabarrena

El plantel de Boca ya está listo para volver a los entrenamientos luego del receso que tuvieron los jugadores tras el Torneo Apertura. Con la llegada de Rodolfo Arruabarrena como nuevo entrenador "xeneize", habrá cambios en el equipo y uno de los jugadores que podría irse es Edinson Cavani.

El nuevo entrenador no tendría en cuenta al delantero para el segundo semestre y el club deberá negociar la rescisión del contrato del uruguayo durante los próximos días.

Cavani se había operado para tratar los dolores en la espalda que no lo dejaron jugar en los últimos meses. En ese con, Arruabarrena habría analizado a los jugadores del plantel antes del primer entrenamiento y habría decidido que el atacante no forme parte del equipo.

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Ahora, el club deberá negociar con Cavani la rescisión del contrato, donde acordarán los términos de la finalización del vínculo y cuánto costará la firma. Cavani jugó 81 partidos con la camiseta de Boca y convirtió 28 goles. De confirmarse su salida, terminará su etapa en el club sin haber ganado títulos desde su llegada en 2023.

La sorpresa en el entorno del jugador

La noticia tomó por sorpresa al círculo cercano del futbolista. Cavani se había sometido hace apenas una semana a un nuevo bloqueo en la zona lumbar —una termolesión por radiofrecuencia para evitar una intervención quirúrgica— con la expectativa de recuperarse y retornar a la actividad.

El delantero tenía por delante al menos un mes y medio de recuperación y su plan era reincorporarse al plantel. Nadie del club le había comunicado formalmente su situación antes de que trascendiera la decisión de Arruabarrena.

La reacción inicial del entorno fue de resistencia: hubo una respuesta contundente del jugador y su representación, con la intención de seguir trabajando para volver, pero encontró una negativa del cuerpo técnico. Cavani no tiene intención de retirarse del fútbol profesional y, una vez cerrado el vínculo con Boca, evaluará nuevos destinos. Una de las posibilidades que se barajan es un regreso a Uruguay para el tramo final de su carrera.

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