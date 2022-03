Boca: estos son los sancionados para la Copa Libertadores 2022

Caso por caso: los jugadores de Boca sancionados para la Copa Libertadores 2022

Luego de varias apelaciones e idas y vueltas, finalmente la Confederación Sudamericana de Fútbol rechazó la apelación de Boca y ratificó los castigos impuestos a Diego González, Sebastián Villa, Cristian Pavón, Javier García, Carlos Izquierdoz y Marcos Rojo, además de Raúl Cascini, Marcelo Delgado (integrantes del Consejo de Fútbol), Leandro Somoza (que formaba parte del CT de Miguel Ángel Russo) y Fernando Gayoso (entrenador de arqueros).

Diego González: Tres partidos de suspensión y una multa de 15 mil dólares.

Tres partidos de suspensión y una multa de 15 mil dólares. Sebastián Villa: Seis partidos de suspensión (fase de grupos completa) y una multa de 30 mil dólares.

Seis partidos de suspensión (fase de grupos completa) y una multa de 30 mil dólares. Cristian Pavón: Seis partidos de suspensión (fase de grupos completa) y una multa de 30 mil dólares.

Seis partidos de suspensión (fase de grupos completa) y una multa de 30 mil dólares. Javier García: Dos partidos de suspensión y una multa de 10 mil dólares.

Dos partidos de suspensión y una multa de 10 mil dólares. Carlos Izquierdoz: Cuatro partidos de suspensión y una multa de 20 mil dólares.

Cuatro partidos de suspensión y una multa de 20 mil dólares. Marcos Rojo: Cinco partidos de suspensión y una multa de 25 mil dólares.

Quiénes podrían reemplazar a los sancionados de Boca en la Copa Libertadores 2022

En el caso de Javier García, el arquero ya es habitualmente suplente de Agustín Rossi, por lo cual no será un inconveniente mayor para Battaglia. En principio, su lugar en el banco lo ocuparía Leandro Brey, quien llegó hace poco de Los Andes y viene desempeñándose en La Reserva

La complicación más grande para Boca será la ausencia de su dupla central titular: Izquierdoz y Rojo. Cabe aclarar que una vez que cumpla la sanción, lo más probable es que el Cali tampoco pueda regresar para completar la fase de grupos debido a que la recuperación de su fractura en la base del quinto metatarsiano del pie izquierdo le demandaría algunas semanas más (volvería en octavos). Todo parece indicar que quienes ocuparían su lugar en el fondo son Carlos Zambrano y Nicolás Figal, aunque tampoco se descarta que Gastón Ávila se pueda meter en el once. Para la última jornada ya regresará el ex-Estudiantes.

El Pulpo González es una de las primeras variante que utiliza Battaglia en la mitad de la cancha, aunque no tiene la titularidad asegurada. En ese sector del campo, el DT, que hoy prioriza a Juan Ramírez, Pol Fernández y Cristian Medina, tiene otras opciones como Jorman Campuzano, Gabriel Vega y hasta incluso la posibilidad de retrasar a Aaron Molinas u Óscar Romero.

El que si es titular indiscutido en la mente del entrenador y no estará a disposición es Villa. El caso de Pavón no pesará, ya que no está siendo considerado por Battaglia. Para reemplazar al colombiano, por características, aparecen dos nombre claros: Exequiel Zeballos y Eduardo Salvio. Asimismo, Norberto Briasco puede moverse como extremo. Por último, existe la posibilidad de jugar con dos delanteros, como puede ser Darío Benedetto y Luis Vázquez o Nicolás Orsini.

Cuándo arranca la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2022

De acuerdo al cronograma oficial que publicó la CONMBOL, la fase de grupos está programada para comenzar el 5 de abril y finalizar el 26 de mayo. Como de costumbre, los dos primeros de cada zona se clasificarán a los octavos de final, mientras que el tercero pasará a la Copa Sudamericana.