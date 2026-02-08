Boca buscará su primera victoria como visitante ante Vélez

Además del ingreso de la Bestia por Iker Zufiaurre, habrá dos modificaciones obligadas en el Xeneize: Milton Delgado ocupará el lugar de español, mientras que Kevin Zenón reemplazará al Chango.

Vélez, por su parte, marcha invicto en este arranque del Apertura, luego de vencer a Instituto y a Talleres en las primeras dos jornadas y de igualar 1 a 1 frente a Independiente el pasado fin de semana. Con siete puntos, comparte el primer puesto de la Zona A con Lanús y Platense.

Jano Gordon, protagonista del choque ante el Rojo por haber marcado un gol a favor y otro en contra, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el entrenamiento de este jueves y será baja por varios meses. Más allá de esta baja obligada, Guillermo Barros Schelotto mantendría la base que viene de conseguir un punto en el Libertadores de América.

Más allá de que el último partido entre ambos trae un recuerdo positivo para los hinchas de Vélez (consiguieron una victoria agónica por 4 a 3 en las semifinales de la Copa Argentina 2024), Boca es un hueso duro de roer para el Fortín últimamente. De los últimos 15 partidos ganó tres, y de local apenas pudo imponerse en uno de los últimos ocho.

La posible formación de Boca vs. Vélez, por el Torneo Apertura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Kevin Zenón; Lautaro Gelini y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

La posible formación de Vélez vs. Boca, por el Torneo Apertura

Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada; Manuel Lanzini, Diego Valdés, Matías Pellegrini; Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Los datos de Vélez vs. Boca, por el Torneo Apertura

Hora: 22.15

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Nazareno Arasa

Estadio: José Amalfitani