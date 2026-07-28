Boca acelera por un goleador: los tres delanteros que analiza Riquelme para reforzar el ataque

Romero, cuyo pase fue comprado por Tigre a Talleres a principios de año en USD 2 millones, anotó 11 goles en 18 partidos entre el Torneo Apertura, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina, rendimiento que despertó el interés de varios clubes, además de Boca.

En el radar, ante la dificultad de que prospere esta negociación, aparecieron en las últimas dos horas dos delanteros de Belgrano de Córdoba: Lucas Passerini y Nicolás Fernández.

Luis Artime, presidente del club cordobés, aseguró que Belgrano no recibió ofertas formales por ambos, aunque aclaró que hará valer a ambos futbolistas si su colega de Boca, Juan Román Riquelme, pregunta por uno de los dos o por ambos.

El dirigente, quien consideró a Passerini el "Erling Haaland de Sudamérica", sostuvo que Belgrano no tiene necesidad de vender ni a este delantero de 32 años ni a "Uvita", de 30, claves ambos en el título del pasado Torneo Apertura logrado por el Pirata.