Ante la incertidumbre por la lesión del paraguayo Adam Bareiro, quien posiblemente deba someterse a una operación por un problema en la zona lumbar, Boca aceleró en las últimas horas la búsqueda de un delantero que compita con el uruguayo Miguel Merentiel y Milton Jiménez.
Boca acelera por un goleador: los tres delanteros que analiza Riquelme para reforzar el ataque
Con el mercado de pases a días de concluir, el presidente del club de la Ribera trabaja sobre varias alternativas para darle más poder ofensivo al plantel, con la incertidumbre de la recuperación del paraguayo Bareiro.