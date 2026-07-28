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Boca acelera por un goleador: los tres delanteros que analiza Riquelme para reforzar el ataque

Con el mercado de pases a días de concluir, el presidente del club de la Ribera trabaja sobre varias alternativas para darle más poder ofensivo al plantel, con la incertidumbre de la recuperación del paraguayo Bareiro.

Ante la incertidumbre por la lesión del paraguayo Adam Bareiro, quien posiblemente deba someterse a una operación por un problema en la zona lumbar, Boca aceleró en las últimas horas la búsqueda de un delantero que compita con el uruguayo Miguel Merentiel y Milton Jiménez.

El nombre que pica en punta es el de David Romero, el delantero de 23 años, ex Talleres de Córdoba, que explotó en Tigre en el semestre pasado en dupla con Ignacio Russo.

No obstante, el deseo del club de la Ribera choca con las altas pretensiones del Matador, que pidió USD 8 millones, el 50% del pase de Jabes Saralegui y el préstamo de Kevin Zenón. Sumando el valor de esos futbolistas, la transferencia alcanzaría aproximadamente los USD 12 millones, una cifra importante para un delantero que atraviesa el mejor momento de su carrera.

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Romero, cuyo pase fue comprado por Tigre a Talleres a principios de año en USD 2 millones, anotó 11 goles en 18 partidos entre el Torneo Apertura, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina, rendimiento que despertó el interés de varios clubes, además de Boca.

En el radar, ante la dificultad de que prospere esta negociación, aparecieron en las últimas dos horas dos delanteros de Belgrano de Córdoba: Lucas Passerini y Nicolás Fernández.

Luis Artime, presidente del club cordobés, aseguró que Belgrano no recibió ofertas formales por ambos, aunque aclaró que hará valer a ambos futbolistas si su colega de Boca, Juan Román Riquelme, pregunta por uno de los dos o por ambos.

El dirigente, quien consideró a Passerini el "Erling Haaland de Sudamérica", sostuvo que Belgrano no tiene necesidad de vender ni a este delantero de 32 años ni a "Uvita", de 30, claves ambos en el título del pasado Torneo Apertura logrado por el Pirata.

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