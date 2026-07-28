Las Águilas: nueve sanjuaninas fueron convocadas a la preselección argentina para el Mundial 2026

San Juan vuelve a ser protagonista
La presencia sanjuanina sobresale tanto entre las jugadoras de campo como bajo los tres palos. Las convocadas son:
- Luciana Agudo (CP Vila-Sana - España)
- Jimena Gómez (CP Vila-Sana - España)
- Florencia Felamini (CP Manlleu - España)
- Lucía Maldonado (HC Palau i Plegamans - España)
- Lourdes Lampasona (HC Alpicat - España)
- Valentina Verón (Aberastain)
- Anabella Flores (Concepción)
- Valentina Cataldo (Sindicato)
- Ana Paula Gimeno (Noisy-le-Grand - Francia)
Varias de ellas militan actualmente en clubes europeos, mientras que otras continúan compitiendo en el hockey sanjuanino, una competencia que sigue siendo una de las más fuertes del país.
El objetivo: volver a pelear por el título
Las Águilas mantienen una importante base del plantel que disputó el último Mundial en Novara, Italia, donde Argentina terminó en el tercer lugar luego de una destacada actuación, incluyendo una contundente victoria por 9-0 sobre el seleccionado local. Ahora comenzará el proceso de entrenamientos y evaluaciones que definirá la lista definitiva para el Mundial de Paraguay.
Las 18 convocadas
Jugadoras de campo
- Luciana Agudo
- Jimena Gómez
- Florencia Felamini
- Valentina Fernández
- Julieta Fernández
- Adriana Soto
- Lucía Maldonado
- Lourdes Lampasona
- Pilar Abad
- Valentina Verón
- Yamila Nahim
- Catalina Quintero
Arqueras
- Anabella Flores
- Natalia Jara
- Paula Zeballos
- Valentina Cataldo
- Ana Paula Gimeno
- Victoria Guzzo
El cuerpo técnico estará encabezado por Darío Giuliani, acompañado por Gustavo Giunta y José Manuel García como asistentes, Gonzalo Aguirre como entrenador de arqueras y un equipo interdisciplinario que trabajará durante toda la preparación.
Con nueve representantes en la preselección, San Juan vuelve a ratificar su peso histórico en el hockey sobre patines argentino y alimenta la ilusión de que Las Águilas vuelvan a pelear por un nuevo campeonato del mundo.