Las Águilas: nueve sanjuaninas fueron convocadas a la preselección argentina para el Mundial 2026

San Juan vuelve a ser protagonista

La presencia sanjuanina sobresale tanto entre las jugadoras de campo como bajo los tres palos. Las convocadas son:

Luciana Agudo (CP Vila-Sana - España)

(CP Vila-Sana - España) Jimena Gómez (CP Vila-Sana - España)

(CP Vila-Sana - España) Florencia Felamini (CP Manlleu - España)

(CP Manlleu - España) Lucía Maldonado (HC Palau i Plegamans - España)

(HC Palau i Plegamans - España) Lourdes Lampasona (HC Alpicat - España)

(HC Alpicat - España) Valentina Verón (Aberastain)

(Aberastain) Anabella Flores (Concepción)

(Concepción) Valentina Cataldo (Sindicato)

(Sindicato) Ana Paula Gimeno (Noisy-le-Grand - Francia)

Varias de ellas militan actualmente en clubes europeos, mientras que otras continúan compitiendo en el hockey sanjuanino, una competencia que sigue siendo una de las más fuertes del país.

El objetivo: volver a pelear por el título

Las Águilas mantienen una importante base del plantel que disputó el último Mundial en Novara, Italia, donde Argentina terminó en el tercer lugar luego de una destacada actuación, incluyendo una contundente victoria por 9-0 sobre el seleccionado local. Ahora comenzará el proceso de entrenamientos y evaluaciones que definirá la lista definitiva para el Mundial de Paraguay.

Las 18 convocadas

Jugadoras de campo

Luciana Agudo

Jimena Gómez

Florencia Felamini

Valentina Fernández

Julieta Fernández

Adriana Soto

Lucía Maldonado

Lourdes Lampasona

Pilar Abad

Valentina Verón

Yamila Nahim

Catalina Quintero

Arqueras

Anabella Flores

Natalia Jara

Paula Zeballos

Valentina Cataldo

Ana Paula Gimeno

Victoria Guzzo

El cuerpo técnico estará encabezado por Darío Giuliani, acompañado por Gustavo Giunta y José Manuel García como asistentes, Gonzalo Aguirre como entrenador de arqueras y un equipo interdisciplinario que trabajará durante toda la preparación.

Con nueve representantes en la preselección, San Juan vuelve a ratificar su peso histórico en el hockey sobre patines argentino y alimenta la ilusión de que Las Águilas vuelvan a pelear por un nuevo campeonato del mundo.