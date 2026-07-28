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Las Águilas: nueve sanjuaninas fueron convocadas a la preselección argentina para el Mundial 2026

La Confederación Argentina dio a conocer la prelista de Las Águilas para comenzar la preparación rumbo al Mundial de Paraguay 2026. De las 18 convocadas, nueve son sanjuaninas, una muestra más del protagonismo que mantiene la provincia en el hockey sobre patines nacional e internacional.

San Juan volvió a demostrar por qué es la gran cuna del hockey sobre patines argentino. La Confederación Argentina confirmó la prelista de la Selección femenina Senior, conocida como Las Águilas, y la provincia volvió a marcar el pulso del seleccionado nacional: nueve de las 18 convocadas son sanjuaninas.

El entrenador Darío Giuliani dio a conocer la nómina que comenzará los entrenamientos de cara al Mundial de Asunción 2026, que se disputará entre el 4 y el 10 de octubre en Paraguay, dentro de los World Skate Games.

La gran referente del plantel vuelve a ser Luciana Agudo, una de las máximas figuras de la historia del hockey sobre patines argentino, quien encabeza un grupo que combina experiencia internacional con nuevas caras que buscarán ganarse un lugar en la lista definitiva.

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San Juan vuelve a ser protagonista

La presencia sanjuanina sobresale tanto entre las jugadoras de campo como bajo los tres palos. Las convocadas son:

  • Luciana Agudo (CP Vila-Sana - España)
  • Jimena Gómez (CP Vila-Sana - España)
  • Florencia Felamini (CP Manlleu - España)
  • Lucía Maldonado (HC Palau i Plegamans - España)
  • Lourdes Lampasona (HC Alpicat - España)
  • Valentina Verón (Aberastain)
  • Anabella Flores (Concepción)
  • Valentina Cataldo (Sindicato)
  • Ana Paula Gimeno (Noisy-le-Grand - Francia)

Varias de ellas militan actualmente en clubes europeos, mientras que otras continúan compitiendo en el hockey sanjuanino, una competencia que sigue siendo una de las más fuertes del país.

El objetivo: volver a pelear por el título

Las Águilas mantienen una importante base del plantel que disputó el último Mundial en Novara, Italia, donde Argentina terminó en el tercer lugar luego de una destacada actuación, incluyendo una contundente victoria por 9-0 sobre el seleccionado local. Ahora comenzará el proceso de entrenamientos y evaluaciones que definirá la lista definitiva para el Mundial de Paraguay.

Las 18 convocadas

Jugadoras de campo

  • Luciana Agudo
  • Jimena Gómez
  • Florencia Felamini
  • Valentina Fernández
  • Julieta Fernández
  • Adriana Soto
  • Lucía Maldonado
  • Lourdes Lampasona
  • Pilar Abad
  • Valentina Verón
  • Yamila Nahim
  • Catalina Quintero

Arqueras

  • Anabella Flores
  • Natalia Jara
  • Paula Zeballos
  • Valentina Cataldo
  • Ana Paula Gimeno
  • Victoria Guzzo

El cuerpo técnico estará encabezado por Darío Giuliani, acompañado por Gustavo Giunta y José Manuel García como asistentes, Gonzalo Aguirre como entrenador de arqueras y un equipo interdisciplinario que trabajará durante toda la preparación.

Con nueve representantes en la preselección, San Juan vuelve a ratificar su peso histórico en el hockey sobre patines argentino y alimenta la ilusión de que Las Águilas vuelvan a pelear por un nuevo campeonato del mundo.

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