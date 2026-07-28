¡Bomba! Dieron a conocer supuestos romances ocultos de Maxi López con amigas de Nora Colosimo

De acuerdo con su versión, el hombre desapareció de un día para el otro y tiempo después descubrió, a través de una fotografía, que estaba en pareja con quien hasta ese momento era una de sus amigas más cercanas.

Rosy aseguró que intentó advertirle a Nora sobre las verdaderas intenciones de Rafael, pero cuando quiso comunicarse descubrió que había sido bloqueada de todas las redes sociales. Durante la entrevista también fue muy crítica con el actual compañero de Colosimo.

"Tengo un máster en psicópatas", lanzó, al tiempo que lo calificó como un "casafortunas" y sostuvo que se trata de una persona que investiga la vida de quienes frecuenta. Además, desmintió que tuviera una importante posición económica cuando lo conoció y afirmó que en ese momento "tenía un taxi en la puerta de la casa".

La frase que volvió a poner a Maxi López en el centro del escándalo

El momento de mayor tensión llegó cuando los panelistas recordaron que Nora Colosimo había dicho anteriormente que Rosy nunca fue realmente su amiga y que por ese motivo no la invitaba a sus cumpleaños.

Lejos de bajar el tono, Rosy respondió con una frase que rápidamente generó repercusión. "Que revise mejor a sus amigas", disparó, antes de asegurar que varias mujeres del círculo íntimo de Nora Colosimo "han tenido cositas con Maxi López".

Según explicó, se trataría de amigas de la misma generación que ambas frecuentaban y esos supuestos encuentros habrían ocurrido antes de la pandemia, cuando el exfutbolista atravesaba su separación y todavía no había consolidado su relación con Daniela Christiansson.

Un nuevo capítulo para el clan Nara

Las declaraciones de Rosy reavivaron una vieja interna y volvieron a ubicar al entorno de la familia Nara en el centro de la agenda del espectáculo. Hasta el momento, ni Nora Colosimo ni Maxi López realizaron declaraciones públicas sobre las acusaciones formuladas durante la entrevista, aunque las explosivas revelaciones ya generaron un fuerte revuelo en redes sociales y en los programas de televisión dedicados al espectáculo.