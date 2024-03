Ausonia ganó, como local, 76 a 66 (habían igualado en 63 en el tiempo regular). El goleador y figura del partido fue Juan Romero, de los italianos, con 26 puntos. Atrás quedaron Ismael Terluk con 9, Juan Pelanda con 8 y Santiago Padilla con 7. El mejor de la visita fue Gonzalo Pacheco con 24 unidades.

La fecha 2 continuará este viernes con tres partidos que se programaron para las 22: Lanteri vs. UNSJ, Hispano vs. Estrella (en cancha de Urquiza) y Sanjuanino Jrs. vs. Urquiza.