La Secretaría de Deporte, a través de la Subsecretaría de Deporte Federado, con su secretario Santiago de la Torre y su director Daniel Kenan, estuvieron reunidos con los presidentes de las ligas de fútbol del interior sanjuanino. Acompañó el encuentro el vicegobernador de nuestra provincia, Fabián Martín, quien puso a disposición los equipos técnicos, mediante la firma que tiene la Legislatura Provincial, con la Universidad Nacional de San Juan, para regularizar las instituciones futboleras del interior de nuestra provincia.
Autoridades de Deporte se reunieron con los directivos de las ligas de fútbol del interior
Estuvo presente el vicegobernador Fabián Martín dando su respaldo a estas instituciones.