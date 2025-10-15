"
Autoridades de Deporte se reunieron con los directivos de las ligas de fútbol del interior

Estuvo presente el vicegobernador Fabián Martín dando su respaldo a estas instituciones.

La Secretaría de Deporte, a través de la Subsecretaría de Deporte Federado, con su secretario Santiago de la Torre y su director Daniel Kenan, estuvieron reunidos con los presidentes de las ligas de fútbol del interior sanjuanino. Acompañó el encuentro el vicegobernador de nuestra provincia, Fabián Martín, quien puso a disposición los equipos técnicos, mediante la firma que tiene la Legislatura Provincial, con la Universidad Nacional de San Juan, para regularizar las instituciones futboleras del interior de nuestra provincia.

Las ligas que estuvieron presentes, representadas por sus directivos, fueron Caucetera, Albardón-Angaco, Veinticinqueña, Iglesiana, Jachallera, Calingastina, Sarmientina y Liga Sanjuanina.

En junio pasado, la Cámara de Diputados y la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), articulado por el Ministerio de Gobierno, presentaron el programa Instituciones en Orden, una propuesta que brindará asistencia jurídica, contable y técnica a organizaciones civiles de toda la provincia, con el fin de que puedan regularizar su personería y documentación institucional. La cartera deportiva en este caso, bajo el ala del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, también da el apoyo necesario y coordina las acciones para que esto se lleve a cabo.

Muchas veces las organizaciones tienen dificultades para mantener su documentación al día, y este programa viene a brindarles las herramientas necesarias para que puedan cumplir con los requisitos legales y acceder a beneficios.

“Fue una reunión positiva con los presidentes de las ligas, coordinando acciones a futuro para que crezcan las instituciones y se puedan poner al día. Con la presencia del vicegobernador se puso a disposición equipos técnicos para regularizar las instituciones deportivas de nuestra provincia”, explicó De la Torre.

