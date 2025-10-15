Autoridades de Deporte se reunieron con los directivos de las ligas de fútbol del interior

Las ligas que estuvieron presentes, representadas por sus directivos, fueron Caucetera, Albardón-Angaco, Veinticinqueña, Iglesiana, Jachallera, Calingastina, Sarmientina y Liga Sanjuanina.

En junio pasado, la Cámara de Diputados y la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), articulado por el Ministerio de Gobierno, presentaron el programa Instituciones en Orden, una propuesta que brindará asistencia jurídica, contable y técnica a organizaciones civiles de toda la provincia, con el fin de que puedan regularizar su personería y documentación institucional. La cartera deportiva en este caso, bajo el ala del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, también da el apoyo necesario y coordina las acciones para que esto se lleve a cabo.