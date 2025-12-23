"
Boca

Boca comenzó a pasar la escoba: qué jugadores no seguirán en 2026

Son cuatro los futbolistas que no continuarán el año que viene. En tanto, Riquelme y Delgado deben definir si el entrenador seguirá siendo Claudio Úbeda.

La dirigencia de Boca avanza en la reestructuración del plantel pensando en la próxima temporada, mientras Claudio Úbeda diseña la pretemporada en medio de la incertidumbre sobre su continuidad como entrenador. Pese a esa situación, el DT ya definió que hay futbolistas que no entran en sus planes y el mánager se los comunicó.

Entre los nombres que quedaron marginados aparecen Agustín Martegani y Lucas Janson, quienes prácticamente no tuvieron participación bajo la conducción del “Sifón”. A ellos se suman dos jugadores que regresan de sus préstamos: Norberto Briasco y Nicolás Orsini, quienes también fueron notificados de que no serán considerados en el armado del equipo Xeneize.

Martegani, ex San Lorenzo, había recibido algunos sondeos en el mercado anterior, pero optó por quedarse a pelear un lugar en un mediocampo con exceso de variantes. Finalmente, no logró sumar minutos y ahora deberá buscar destino para tener continuidad.

Janson, con pasado en Vélez y Tigre, apenas jugó cinco minutos en el Clausura frente a Defensa y Justicia, el 27 de septiembre. Más allá de esa mínima aparición, su rol se limitó a ocupar un lugar en el banco de suplentes.

Por su parte, Briasco vuelve tras su paso por Gimnasia La Plata, donde disputó ocho partidos y convirtió un gol.

Orsini, en tanto, regresa de Platense, club con el que celebró un título en 2025 tras 22 encuentros y un tanto que aportó a la consagración. Sin embargo, el cuerpo técnico le comunicó que deberá volver a salir a préstamo o acercar una oferta para que adquieran su ficha.

Boca todavía no ratifica a Úbeda

A once días del inicio de la pretemporada, Boca aún no confirmó la continuidad de Claudio Úbeda como entrenador. Aunque los indicios apuntan a que seguirá al frente, la incertidumbre se mantiene y el plantel espera definiciones antes del debut oficial del 25 de enero, cuando el Xeneize reciba a Deportivo Riestra en La Bombonera.

La decisión final estará en manos de Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado, quienes deberán resolver un tema clave para el futuro inmediato del club.

