Boca comenzó a pasar la escoba: qué jugadores no seguirán en 2026

Janson, con pasado en Vélez y Tigre, apenas jugó cinco minutos en el Clausura frente a Defensa y Justicia, el 27 de septiembre. Más allá de esa mínima aparición, su rol se limitó a ocupar un lugar en el banco de suplentes.

Por su parte, Briasco vuelve tras su paso por Gimnasia La Plata, donde disputó ocho partidos y convirtió un gol.

Orsini, en tanto, regresa de Platense, club con el que celebró un título en 2025 tras 22 encuentros y un tanto que aportó a la consagración. Sin embargo, el cuerpo técnico le comunicó que deberá volver a salir a préstamo o acercar una oferta para que adquieran su ficha.

Boca todavía no ratifica a Úbeda

A once días del inicio de la pretemporada, Boca aún no confirmó la continuidad de Claudio Úbeda como entrenador. Aunque los indicios apuntan a que seguirá al frente, la incertidumbre se mantiene y el plantel espera definiciones antes del debut oficial del 25 de enero, cuando el Xeneize reciba a Deportivo Riestra en La Bombonera.

La decisión final estará en manos de Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado, quienes deberán resolver un tema clave para el futuro inmediato del club.