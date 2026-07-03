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La locura de Dibu Martínez: cambió el look y repite la cábala de Qatar

El arquero de la Selección lucirá la bandera nacional en el costado izquierdo de su cabeza, igual que hizo hace tres años y medio en el certamen que levantó la Albiceleste.

En la previa al partido de la Selección Argentina ante Cabo Verde, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el arquero del seleccionado Emiliano Martínez volvió a dar que hablar con una de las suyas: el Dibu se tiñó el pelo con la bandera nacional en el lado izquierdo de la cabeza, igual que había hecho en la Copa del Mundo de Qatar.

El look del futbolista argentino, que es un referente del plantel dirigido por Lionel Scaloni y uno de los más queridos por los hinchas, se hizo viral luego de que el estilista conocido en redes como @sebkortez compartiera en su cuenta de Instagram un video del arquero minutos después de haberle pintado la bandera en el pelo.

Rapidamente en redes sociales se viralizaron las imágenes del jugador del Aston Villa y los hinchas llenaron de comentarios la publicación. El gesto del marplatense fue tomado como una cábala porque emula lo que se había hecho en Qatar, aunque esta vez la bandera parece ser más grande.

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La curiosidad incluso radica en que durante la Copa del Mundo anterior, Dibu se había hecho el mismo look en la previa al duelo con Australia por los octavos de final y esta vez repitió antes del primer cruce de eliminación directa, en este caso por dieciseisavos ya que se modificó el formato de disputa del torneo.

FUENTE: TyC Sports

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