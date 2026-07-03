La locura de Dibu Martínez: cambió el look y repite la cábala de Qatar

El look del futbolista argentino, que es un referente del plantel dirigido por Lionel Scaloni y uno de los más queridos por los hinchas, se hizo viral luego de que el estilista conocido en redes como @sebkortez compartiera en su cuenta de Instagram un video del arquero minutos después de haberle pintado la bandera en el pelo.

Rapidamente en redes sociales se viralizaron las imágenes del jugador del Aston Villa y los hinchas llenaron de comentarios la publicación. El gesto del marplatense fue tomado como una cábala porque emula lo que se había hecho en Qatar, aunque esta vez la bandera parece ser más grande.