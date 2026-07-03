En la previa al partido de la Selección Argentina ante Cabo Verde, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el arquero del seleccionado Emiliano Martínez volvió a dar que hablar con una de las suyas: el Dibu se tiñó el pelo con la bandera nacional en el lado izquierdo de la cabeza, igual que había hecho en la Copa del Mundo de Qatar.
La locura de Dibu Martínez: cambió el look y repite la cábala de Qatar
El arquero de la Selección lucirá la bandera nacional en el costado izquierdo de su cabeza, igual que hizo hace tres años y medio en el certamen que levantó la Albiceleste.