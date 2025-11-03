"
Así se jugará la fecha 2 del Panamericano de Clubes

Este lunes se disputará la segunda jornada del Panamericano de Clubes de hockey sobre patines que se juega en San Juan. Mirá los horarios.

El Campeonato Panamericano de Clubes de hockey sobre patines disputará este lunes la fecha 2 de su calendario. Habrá partidos en el estadio Aldo Cantoni, Richet Zapata, Concepción, Estudiantil y Bancaria.

Panamericano de Clubes - Día 2:

Lunes 3 de noviembre:

Estadio Aldo Cantoni

09:00 – Senior Varones – Lomas (Arg) vs Red Star (Chi)

11:15 – Senior Varones – Hispano (Arg) vs Corazonista (Col)

14:30 – Senior Varones – Valenciano (Arg) vs San Miguel (Chi)

16:45 – Senior Varones – Andes Talleres (Arg) vs Super Patin (Col)

19:00 – Senior Varones – Bancaria (Arg) vs UVT (Arg)

21:15 – Senior Varones – Casa Italia (Arg) vs Unión (Arg)

Club C.U. Richet y Zapata

09:00 – Senior Varones – Murialdo (Arg) vs Recreativo (Arg)

11:15 – Senior Varones – San Martín (Arg) vs Ciudad (Arg)

14:30 – Senior Varones – Olimpia (Arg) vs Thomas Bata (Chi)

16:45 – Senior Varones – IMPSA (Arg) vs Huracan (Arg)

19:00 – Senior Varones – Concepción (Arg) vs León Prado (Ch)

21:15 – Senior Varones – Richet y Zapata (Arg) vs San Jorge (Ch)

Club D.U. Estudiantil

09:00 – Senior Damas – Paraná Rowing (Arg) vs SEC (Arg)

11:15 – Senior Damas – Vilanova (Ch) vs Aberastain (Arg)

15:00 – Senior Damas – Social SJ (Arg) vs IMPSA (Arg)

17:00 – Senior Damas – Manizales (Col) vs UVT (Arg)

19:00 – Senior Damas – San Martin (Arg) vs Murialdo (Arg)

21:00 – Senior Damas – Concepción (Arg) vs Andes Talleres (Arg)

Club U.D.Bancaria

09:00 – Sub 19 Damas – Huarpes (Arg) vs Barcelona (Chi)

10:30 – Sub 19 Varones – Social San Juan (Arg) vs Barcelona (Col)

12:00 – Sub 19 Varones – Hispano (Arg) vs FCM Rolling (Col)

15:00 – Sub 19 Varones – Olimpia (Arg) vs Thomas Bata (Chi)

16:30 – Sub 19 Varones – San Martin (Arg) vs Huracanes (Col)

18:00 – Sub 19 Damas – Neuquén (Arg) vs Huarpes (Arg)

19:30 – Sub 19 Varones – IMPSA (Arg) vs Corazonista (Col)

21:00 – Sub 19 Damas – Concepción (Arg) vs León Prado (Chi)

Concepción Patín Club

09:00 – Sub 19 Damas – Real H.C (Col) vs Orión (Col)

10:30 – Sub 19 Varones – Estudiantil (Arg) vs I. Florida (Chi)

12:00 – Sub 19 Varones – Banco Mendoza (Arg) vs Super Patin (Col)

16:30 – Sub 19 Damas – IMPSA (Arg) vs Aberastain (Arg)

18:00 – Sub 19 Damas – Thomas Bata (Chi) vs I. Florida (Col)

19:30 – Sub 19 Damas – Barcelona (Ch) vs Orion (Col)

21:00 – Sub 19 Damas – Concepción (Chi) vs Pumas Cali (Col)

