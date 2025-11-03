Así se jugará la fecha 2 del Panamericano de Clubes

11:15 – Senior Varones – Hispano (Arg) vs Corazonista (Col)
14:30 – Senior Varones – Valenciano (Arg) vs San Miguel (Chi)
16:45 – Senior Varones – Andes Talleres (Arg) vs Super Patin (Col)
19:00 – Senior Varones – Bancaria (Arg) vs UVT (Arg)
21:15 – Senior Varones – Casa Italia (Arg) vs Unión (Arg)
Club C.U. Richet y Zapata
09:00 – Senior Varones – Murialdo (Arg) vs Recreativo (Arg)
11:15 – Senior Varones – San Martín (Arg) vs Ciudad (Arg)
14:30 – Senior Varones – Olimpia (Arg) vs Thomas Bata (Chi)
16:45 – Senior Varones – IMPSA (Arg) vs Huracan (Arg)
19:00 – Senior Varones – Concepción (Arg) vs León Prado (Ch)
21:15 – Senior Varones – Richet y Zapata (Arg) vs San Jorge (Ch)
Club D.U. Estudiantil
09:00 – Senior Damas – Paraná Rowing (Arg) vs SEC (Arg)
11:15 – Senior Damas – Vilanova (Ch) vs Aberastain (Arg)
15:00 – Senior Damas – Social SJ (Arg) vs IMPSA (Arg)
17:00 – Senior Damas – Manizales (Col) vs UVT (Arg)
19:00 – Senior Damas – San Martin (Arg) vs Murialdo (Arg)
21:00 – Senior Damas – Concepción (Arg) vs Andes Talleres (Arg)
Club U.D.Bancaria
09:00 – Sub 19 Damas – Huarpes (Arg) vs Barcelona (Chi)
10:30 – Sub 19 Varones – Social San Juan (Arg) vs Barcelona (Col)
12:00 – Sub 19 Varones – Hispano (Arg) vs FCM Rolling (Col)
15:00 – Sub 19 Varones – Olimpia (Arg) vs Thomas Bata (Chi)
16:30 – Sub 19 Varones – San Martin (Arg) vs Huracanes (Col)
18:00 – Sub 19 Damas – Neuquén (Arg) vs Huarpes (Arg)
19:30 – Sub 19 Varones – IMPSA (Arg) vs Corazonista (Col)
21:00 – Sub 19 Damas – Concepción (Arg) vs León Prado (Chi)
Concepción Patín Club
09:00 – Sub 19 Damas – Real H.C (Col) vs Orión (Col)
10:30 – Sub 19 Varones – Estudiantil (Arg) vs I. Florida (Chi)
12:00 – Sub 19 Varones – Banco Mendoza (Arg) vs Super Patin (Col)
16:30 – Sub 19 Damas – IMPSA (Arg) vs Aberastain (Arg)
18:00 – Sub 19 Damas – Thomas Bata (Chi) vs I. Florida (Col)
19:30 – Sub 19 Damas – Barcelona (Ch) vs Orion (Col)
21:00 – Sub 19 Damas – Concepción (Chi) vs Pumas Cali (Col)