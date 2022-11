Argentina vs. México: cómo ver online y el minuto a minuto del partido

15 Dos equipos con más cuidados

No sólo el seleccionado argentino sale a la cancha con un equipo más cuidadoso, sino también México. El Tata Martino no llevó en la lista a Santiago Giménez y convocó a Henry Martín (titular frente a Polonia), a Raúl Jiménez (reemplazó a Martín en el segundo tiempo) y a Rogelio Funes Mori, que no suma minutos. Pero hoy de punta jugará Hirving “Chucky” Lozano, el peligroso delantero del Napoli, que irá en el ataque junto a Alexis Vega, y suma en el mediocampo a Andrés Guardado.

https://twitter.com/TyCSports/status/1596556020893241345 PARA SER CAMPEÓN, HOY HAY QUE GANAR



Salen De Paul, Paredes, Papu y se levanta la hinchada argentina. pic.twitter.com/4jAR5J74bl — TyC Sports (@TyCSports) November 26, 2022

14.45 Los jugadores, en el campo

El estadio es una fiesta de música, luces y canciones en las tribunas. Algunos de los jugadores argentinos recorren el campo y se muestran entusiasmados con lo que ven. El partido va entrando en clima.

14.30 “Tenemos revancha”

Roberto Fabián Ayala, uno de los ayudantes de campo de Lionel Scaloni, dijo en la puerta del vestuario argentino: “No esperábamos perder, pero ahora tenemos revancha. Creemos que México va a tratar de jugar de contraataque, buscando salir rápido una vez recuperen el balón. Sabemos que desde el minuto cero hay que imponerse y crear las mayores situaciones posibles y ser efectivos”.

14.23 “Cueste lo que cueste...”

De a poco los hinchas fueron levantando temperatura. Los argentinos se multiplicaron y empezaron a cantar, a hacerse notar: “Que esta tarde cueste lo que cueste, que esta tarde tenemos que ganar”, se escuchó a modo de contagio en las tribunas, mientras un grupo de futbolistas, entre ellos Alejandro Papu Gómez, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul reconocían el campo de juego.

14.17 La selección, en el vestuario

Los jugadores argentinos hicieron su ingreso en el vestuario del estadio Lausil, donde también jugaron ante Arabia Saudita. Encabezados por Lionel Messi y Rodrigo De Paul, se los vio concentrados pero también con buen semblante. Algunas sonrisas se observaron en el recorrido del túnel hacia el camarín. Saben que el equipo debe reaccionar con un triunfo, pero hay confianza para alcanzarlo.

13.35 Se abrieron las puertas

Los hinchas ya comenzaron a ingresar al estadio. Detrás del arco al que atacó argentina en el segundo tiempo en el partido anterior (se jugará en la misma cancha, Lusail), está la mayor cantidad de público argentino. A diferencia del otro partido, todavía no se escuchan cantos. Hay mucho nervio y susto por la situación previa. La derrota con Arabia Saudita generó preocupación. Todavía hay poca gente, faltan dos horas para el comienzo del encuentro, pero el clima es claramente distinto al del partido con Arabia Saudita.

12.57 Fanático de los cambios

No es la primera vez que Lionel Scaloni hace muchos cambios de un partido inaugural a otro y en una competencia oficial. Sirven como ejemplos lo que sucedió en la Copa América de 2019 y también en la de 2021, que la Argentina ganaría ante Brasil en el Maracaná. En 2019, la selección salió a jugar en la primera fecha ante Colombia con Franco Armani; Renzo Saravia, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Angel Di María, Guido Rodríguez, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Sergio Agüero. Tras la derrota por 2-0, el DT metió mano y al siguiente partido (en el empate con Paraguay 1-1) hizo cuatro modificaciones: ingresaron Milton Casco por Saravia, Rodrigo De Paul por Guido Rodríguez, Roberto Pereyra por Di María y Lautaro Martínez por Agüero. En 2021, arrancó ante Chile (igualdad 1-1) con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González. Al siguiente encuentro (en la victoria ante Uruguay 1-0), otra vez cuatro cambios: entraron Nahuel Molina por Montiel, Cuti Romero por Lisandro Martínez, Marcos Acuña por Tagliafico y Guido Rodríguez por Paredes.

12.05 Un resultado que deja pocas opciones

En el primer cotejo de la segunda fecha del Grupo C, Polonia derrotó por 2-0 a Arabia Saudita, con goles de Piotr Zielinski y Robert Lewandowski. Este resultado deja parcialmente al equipo polaco al tope de la zona, con 4 puntos, seguidos por sus vencidos (3); tercero queda México (1) y cierra Argentina (0), Para el seleccionado argentino, se acentúa la necesidad de superar a los aztecas en el encuentro que cierra la jornada del sábado. En contexto, un triunfo sobre los dirigidos por Gerardo Martino dejará a la Argentina de cara a un duelo central y casi mano a mano frente a Polonia en la última jornada; un empate obligará a ganarle sí o sí a Polonia en el último cotejo, y dependiendo del resultado de hoy, hasta podría ser necesario imponerse por dos o más goles de diferencia.