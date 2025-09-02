Argentina tuvo su primera práctica en el predio de Ezeiza

Más adelante, se sumaron a la concentración Lautaro Martínez y Giovanni Lo Celso. Por otro lado, se espera que tanto Emiliano Martínez como Nicolás González, flamante refuerzo del Atlético de Madrid, lleguen al país para la práctica del martes.
Argentina recibirá a la “Vinotinto” el jueves 4 de septiembre desde las 20:30 en el Monumental, mientras que visitará a Ecuador el martes 9 del mismo mes, a partir de las 20:00, y le pondrá fin a su participación en las Eliminatorias Sudamericanas con la clasificación y el primer puesto ya asegurados.
Eliminatorias Sudamericanas, fecha 17:
Jueves 4 de septiembre:
20:30; Colombia – Bolivia
20:30; Uruguay – Perú
20:30; Paraguay – Ecuador
20:30; Argentina - Venezuela
21:30; Brasil – Chile
Eliminatorias Sudamericanas, fecha 18:
Martes 9 de septiembre:
20:00; Ecuador – Argentina
20:30; Bolivia – Brasil
20:30; Venezuela – Colombia
20:30; Perú – Paraguay
20:30; Chile – Uruguay
Posiciones:
Eliminatorias Posiciones f16 - 2025