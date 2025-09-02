"
Argentina tuvo su primera práctica en el predio de Ezeiza

La Selección argentina, con plantel reducido, completó su primer entrenamiento en la previa del cruce con Venezuela. Este martes practicarán todos los citados.

La Selección argentina tuvo este lunes el primer entrenamiento de cara a la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, donde enfrentará este jueves a Venezuela y el martes 9 de septiembre a Ecuador.

Si bien todavía resta que varios nombres de la prestigiosa lista que entregó Lionel Scaloni, director técnico de la Albiceleste, lleguen al país, algunos de ellos protagonizaron la primera práctica en el Predio Lionel Messi de la AFA en Ezeiza

Algunos futbolistas que arribaron el domingo al país pudieron realizar trabajos dentro del campo de juegos, mientras que los que fueron aterrizando en la jornada del lunes, como Lionel Messi y Rodrigo De Paul -disputaron la final de la Leagues Cup con el Inter Miami con derrota 3-0 ante el Seattle Sounders- presenciaron la misma desde un costado, entre risas y mates.

Más adelante, se sumaron a la concentración Lautaro Martínez y Giovanni Lo Celso. Por otro lado, se espera que tanto Emiliano Martínez como Nicolás González, flamante refuerzo del Atlético de Madrid, lleguen al país para la práctica del martes.

Argentina recibirá a la “Vinotinto” el jueves 4 de septiembre desde las 20:30 en el Monumental, mientras que visitará a Ecuador el martes 9 del mismo mes, a partir de las 20:00, y le pondrá fin a su participación en las Eliminatorias Sudamericanas con la clasificación y el primer puesto ya asegurados.

Eliminatorias Sudamericanas, fecha 17:

Jueves 4 de septiembre:

20:30; Colombia – Bolivia

20:30; Uruguay – Perú

20:30; Paraguay – Ecuador

20:30; Argentina - Venezuela

21:30; Brasil – Chile

Eliminatorias Sudamericanas, fecha 18:

Martes 9 de septiembre:

20:00; Ecuador – Argentina

20:30; Bolivia – Brasil

20:30; Venezuela – Colombia

20:30; Perú – Paraguay

20:30; Chile – Uruguay

Posiciones:

Eliminatorias Posiciones f16 - 2025

