Argentina tuvo su primera práctica en el predio de Ezeiza

Si bien todavía resta que varios nombres de la prestigiosa lista que entregó Lionel Scaloni, director técnico de la Albiceleste, lleguen al país, algunos de ellos protagonizaron la primera práctica en el Predio Lionel Messi de la AFA en Ezeiza

Algunos futbolistas que arribaron el domingo al país pudieron realizar trabajos dentro del campo de juegos, mientras que los que fueron aterrizando en la jornada del lunes, como Lionel Messi y Rodrigo De Paul -disputaron la final de la Leagues Cup con el Inter Miami con derrota 3-0 ante el Seattle Sounders- presenciaron la misma desde un costado, entre risas y mates.