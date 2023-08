Argentina sumó una nueva derrota al caer con Egipto

El score de la derrota de hoy fue 3-1 con parciales de 16-25, 28-26, 21-25- y 21-25. Sánchez, surgido en Obras Vóley, uno de los armadores del equipo, anotó 3 puntos; y el criado en la Unión Vecinal de Trinidad, el punta Gómez, convirtió 6 tantos a favor de la escuadra anfitriona.

Con aquél resultado, Argentina cerró la fase inicial en el tercer puesto del Grupo A con 6 puntos. Lo positivo es que su clasificación a Octavos está totalmente garantizada.

El fixture del Mundial indica que el próximo rival de la Albiceleste será Corea, que finalizó segundo en el Grupo C (A3 vs C2). Mañana lunes habrá día libre de competencia para todos los seleccionados; y Argentina sólo tendrá entrenamiento. Por lo que el duelo ante los surcoreanos se jugará el martes 8, a las 21 horas, en el Cantoni.

El resto de los cruces de Octavos por el título serán: Bélgica vs. Eslovenia, Irán vs. Serbia, Francia vs. México, Bulgaria vs. Brasil, Egipto vs. Colombia, Estados Unidos vs. Puerto Rico e Italia vs. Japón.

Quienes no pasaron la primera ronda (Costa Rica, Chile e India) continuarán jugando, pero por los puestos más relegados de la clasificación general. Nigeria, que se bajó del Mundial a último momento, será la última selección de la clasificación (20°).

A continuación, el resumen deportivo de la jornada:

Sede Estadio Aldo Cantoni – Día 5 (06/08/23)

Partido 1: Japón 1-3 Francia (15-25, 27-25, 19-25 y 23-25)

Partido 2: Bulgaria 3-0 India (25-16, 25-14 y 25-17)

Partido 3: Estados Unidos 1-3 Serbia (22-25, 25-18, 21-25 y 13-25)

Partido 4: Argentina 1-3 Egipto (16-25, 28-26, 21-25, 21-25)

Sede Estadio La Superiora – Día 5 (06/08/23)

Partido 1: Colombia 3-0 Puerto Rico (25-14, 25-21 y 25-24)

Partido 2: Bélgica 3-0 México (25-19, 25-22 y 25-17)

Partido 3: Italia 3-1 Brasil (25-17, 25-23, 24-26 y 25-23)

Entradas:

Los espectadores interesados en presenciar este Mundial de vóleibol U19 en San Juan podrán adquirir sus tickets en los clubes locales de vóley, la sede de la Federación Sanjuanina (calle 25 de Mayo 381 oeste, Capital) y en boleterías de los estadios sedes. El valor de cada entrada es de mil pesos y es válida para observar todos los partidos del día.

Así quedaron los cruces de octavos de final

Colombia vs Egipto

Bélgica vs Eslovenia

Irán vs Serbia

Francia vs México

Bulgaria vs Brasil

Italia vs Japón

EEUU vs Puerto Rico

Argentina vs Corea