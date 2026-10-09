Cómo serán los cortes de calles por el simulacro de sismo en las escuelas

La actividad será el cierre del proceso de formación desarrollado durante 2026 en el marco del Programa Provincial de Prevención y Concientización Sísmica en el Ámbito Educativo y permitirá poner en práctica los planes elaborados por cada institución.

Cómo comenzará

A las 10, 16, 19 y 21, cada establecimiento generará una señal de aviso para indicar el inicio del ejercicio de sismo. Según el protocolo de cada institución, podrá utilizarse una serie de timbres, campana, altavoces u otro sistema previamente establecido.

Ante esa señal, en cada aula los docentes indicarán:

“Atención, está temblando. Adopten la posición de seguridad”.

Durante 60 segundos, estudiantes y personal permanecerán protegidos debajo de los pupitres o en las zonas seguras internas definidas por cada escuela.

Cumplido ese tiempo, el coordinador del establecimiento, designado previamente por los equipos directivos, indicará el inicio de la evacuación general.

El procedimiento contempla:

* Adopción de la posición de seguridad ante la señal inicial de sismo.

* Evacuación ordenada hacia las zonas establecidas en el plan.

* Corte de los suministros de luz, gas y agua, de acuerdo con las condiciones de cada institución.

* Control de asistencia de estudiantes, docentes y personal auxiliar.

* Revisión edilicia a cargo de los equipos directivos y de maestranza.

* Autorización para reingresar una vez verificada la seguridad del edificio.

Durante las jornadas de formación se presentaron 2.400 planes de evacuación, considerando que algunos establecimientos cuentan con distintas instituciones y comunidades educativas que funcionan en diferentes turnos.

Cortes de tránsito durante el ejercicio

Como parte del operativo, se realizarán cortes de tránsito en establecimientos que requieren desplazamientos hacia el exterior:

* A las 10: cortes frente a EPET N°1 Rogelio Boero, EPET N°2 y EPET N°4, debido a la salida de estudiantes hacia la vía pública.

* A las 16: corte en inmediaciones de la Escuela Normal Superior Sarmiento, donde estudiantes de sus tres niveles se desplazarán hacia Plaza Laprida.

La evaluación continuará después del simulacro

Cada institución registrará el desarrollo del procedimiento mediante un formulario de autoanálisis institucional, que permitirá identificar dificultades y establecer los ajustes necesarios en los protocolos.

A partir de los cinco minutos posteriores al inicio del ejercicio, las escuelas comenzarán a cargar esta información en el sistema dispuesto para el seguimiento de la actividad.

Prevención también en los hogares

Durante 2026, el programa incorporó el trabajo de prevención sísmica con las familias. Quienes participaron en la elaboración y presentación de sus protocolos podrán realizar el simulacro en sus hogares en el turno contrario al que concurren sus hijos a la escuela: las familias de estudiantes del turno mañana podrán hacerlo a las 16, mientras que las del turno tarde podrán hacerlo a las 10.

Seguimiento desde el CISEM

El desarrollo del Simulacro Provincial de Evacuación Escolar será monitoreado en vivo desde el CISEM por las autoridades, a través de una transmisión desde las EPET 2 y 4.

En 2025, el primer simulacro provincial y simultáneo involucró a 1.249 escuelas distribuidas en 594 edificios escolares.

Este año, el ejercicio alcanzará al 100% de los establecimientos educativos, como cierre del proceso de formación en prevención sísmica desarrollado durante 2026 y como instancia para poner a prueba los planes elaborados por cada comunidad educativa.