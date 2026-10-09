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Maia Reficco confirmó su separación de Franco Colapinto

Franco y Maia decidieron poner punto final a su relación tras aproximadamente siete meses juntos.

Después de varios rumores sobre el estado de su vínculo amoroso, la actriz Maia Reficco y el piloto Franco Colapinto decidieron ponerle punto final a su relación, después de aproximadamente siete meses en pareja y una supuesta crisis en julio.

La pareja habría atravesado un breve distanciamiento a principios de julio, que posteriormente recompusieron cuando fueron vistos nuevamente juntos y acaramelados a mediados de agosto, durante una de las carreras que el piloto disputó en Ámsterdam, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Con los rumores de distanciamiento resurgiendo, la actriz confirmó que el amor terminó con el joven piloto, aunque no reveló cuándo fue que decidieron ponerle fin a la relación: “Estoy muy bien, muy contenta. Los móviles me dan nervios, perdón, no es para mí".

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Lejos de mostrarse triste por la disolución, se mostró agradecida por el vínculo y aseguró estar atravesando un gran presente: "Mirá yo estoy muy bien, Fran y yo no estamos más juntos. Pero la mejor, le deseo lo mejor y lo quiero mucho”.

Sobre la causa de su separación, la actriz no dio detalles, pero responsabilizó a la distancia y a sus complicadas agendas: Vivimos vidas muy complicadas y estamos lejos".

Aunque el cronista insistió, Reficco no dio brazo a torcer: "Yo qué sé. No tengo mucho más que decir".

¿Qué dijo sobre Sofía Solá?

La actriz de Broadway se negó a revelar una fecha exacta de separación, aunque dejó en claro que lo que Colapinto haga en su soltería no es asunto suyo. Sobre los "me gustas" que el joven de Pilar dejaba en los posteos de la modelo Sofía Solá, hija de Maru Botana, ella dijo: "Ahora es un hombre soltero y puede hacer lo que quiera”.

Para cerrar la entrevista, sostuvo: “Es una persona que amé mucho, pero no tengo nada que agregar".

Sin embargo, derribó cualquier tipo de reconciliación a futuro: "No creo que volvamos en el futuro”.

FUENTE: Noticias Argentinas

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