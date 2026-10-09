Maia Reficco confirmó su separación de Franco Colapinto

Lejos de mostrarse triste por la disolución, se mostró agradecida por el vínculo y aseguró estar atravesando un gran presente: "Mirá yo estoy muy bien, Fran y yo no estamos más juntos. Pero la mejor, le deseo lo mejor y lo quiero mucho”.

Sobre la causa de su separación, la actriz no dio detalles, pero responsabilizó a la distancia y a sus complicadas agendas: “Vivimos vidas muy complicadas y estamos lejos".

Aunque el cronista insistió, Reficco no dio brazo a torcer: "Yo qué sé. No tengo mucho más que decir".

¿Qué dijo sobre Sofía Solá?

La actriz de Broadway se negó a revelar una fecha exacta de separación, aunque dejó en claro que lo que Colapinto haga en su soltería no es asunto suyo. Sobre los "me gustas" que el joven de Pilar dejaba en los posteos de la modelo Sofía Solá, hija de Maru Botana, ella dijo: "Ahora es un hombre soltero y puede hacer lo que quiera”.

Para cerrar la entrevista, sostuvo: “Es una persona que amé mucho, pero no tengo nada que agregar".

Sin embargo, derribó cualquier tipo de reconciliación a futuro: "No creo que volvamos en el futuro”.