San Juan Cerca visitará a los vecinos de Rawson la próxima semana

Además, el director de la IGPJ, Gerardo Guerri, especificó que aquellas instituciones o particulares de Rawson o departamentos cercanos que necesiten retirar documentación de una gestión finalizada solamente tendrán que informarlo enviando un mail a [email protected]. Hay tiempo hasta el martes 13 de octubre a las 12 horas para poder hacer esta solicitud y luego, en lugar de tener que trasladarse hasta la dependencia céntrica, directamente presentarse en la sede escolar dónde se realiza el San Juan Cerca y así obtener estos registros o avales.

A su vez en este operativo integral habrá una colecta de sangre propuesta desde el Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM) no sólo para sostener el abastecimiento de sangre, un elemento fundamental para la vida de las personas que transitan una enfermedad o deben sortear una emergencia médica, una cirugía o sobrevivir a un accidente. Pero además para incentivar a la toma de conciencia de los sanjuaninos para que se conviertan en donantes voluntarios habituales. Hay que tener en cuenta que más allá de ser una acción altruista, la donación de sangre salva vida ya que de una misma extracción se pueden obtener glóbulos rojos, plasma y plaquetas.

Los requisitos para sumarse a esta colecta son que los interesados tengan entre 18 y 65 años, pesen más de 50 kilos y no tengan síntomas de dolor de garganta, diarrea o fiebre. Solo se recomienda esperar para ser donantes si entre los últimos 6 a 12 meses, se tuvo alguna cirugía, múltiples parejas sexuales o se tatuó, se colocó un piercing o se hizo cualquier tipo de tratamientos estéticos que incluyan agujas, acupuntura o similares. Si, en cambio, se puede ser parte de la campaña, pese a tener hipertensión controlada; estar en tratamiento por hipotiroidismo y si se es diabético, pero no requiere insulina. Las personas antes de someterse a la extracción deben desayunar regularmente como lo hacen en sus rutinas, inclusive se pide que descansen bien la noche anterior y se hidraten lo suficiente desde varias horas antes. Hay que llevar el DNI (físico) y si es virtual, bajado de la plataforma Mi Argentina.

Otras gestiones a disposición

En este San Juan Cerca a realizarse en Rawson, se podrá gestionar DNI y tarjeta SUBE; crear cuentas en el Ciudadano Digital y recuperar contraseñas; hacer consultas sobre el programa Aprender, Trabajar y Producir; pedir asesoramiento sobre impuestos inmobiliario y automotor; activar notebooks y netbooks, consultar sobre regularización dominial y pedir asesoramiento laboral y previsional.

También se podrá hacer controles de salud no sólo de signos vitales, peso y talla sino también vacunación, Medicina de Familia (pediátrica y de adultos), Salud Mental, Odontología, Laboratorio (test de HIV, Hepatitis, Chagas). En este operativo además a través del programa Onco San Juan estará presente la Fundación del Sanatorio Argentino con la Campaña de Prevención de Cáncer de Próstata. Esto implica la realización de exámenes de laboratorio del antígeno prostático a varones mayores de 40 años, con antecedentes familiares oncológicos de 1° y 2° grado o a mayores de 45 años sin antecedentes. Los interesados deben asistir en ayunas.

Los docentes podrán registrar títulos, legalizar copas, consultar expedientes; los alumnos podrán consultar sobre Plan FinEs y becas Progresar; quienes necesiten regularizar deudas e imprimir boletas del IPV inclusive informarse sobre requisitos para nuevas inscripciones de futuros barrios podrán hacerlo. Se podrá solicitar certificados de antecedentes policiales y la localización de objetos robados; también sobre subsidios provinciales y nacionales aplicados a la tarifa eléctrica y hacer reclamos en EPRE, también estará OSSE ofreciendo servicios similares respecto del agua potable. Se hará la colocación de pipetas para pulgas y garrapatas a perros, entrega de antiparasitarios para perros y gatos y se compartirá información sobre planes de forestación, poda, erradicación de árboles. Habrá charlas de tenencia responsable y turnos de castración de mascotas.

Entre otras gestiones se podrá solicitar el Certificado Único de Discapacidad; inscribirse al Registro de Emprendedores; consultar sobre programas para Cooperativas y Mutuales, Asistencia, Género y Personas Mayores.

Estos operativos son coordinados desde la Dirección de Políticas para la Equidad y cuentan con la participación de los ministerios de Familia y Desarrollo Humano; de Gobierno; de Salud; de Educación; de Economía, Finanzas y Hacienda; de la Producción, Trabajo e Innovación; de Turismo, Cultura y Deporte; la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público.