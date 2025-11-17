Argentina se prepara para el Final 8 de Copa Davis

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AATenis/status/1990204323607814227&partner=&hide_thread=false Mucho estilo en la Gala Oficial del Final 8 de @CopaDavis pic.twitter.com/HH6HWpQWWa — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) November 16, 2025

Para los singles, el capitán Frana convocó a Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña mientras que, para los dobles, citó a Horacio Zeballos y Andrés Molteni, una dupla de élite compuesta por el número 3 y 25 del Ranking ATP en esta modalidad.

Enfrente estará Alemania comandada por Alexander Zverev, actual número 3 del mundo, que perdió este año ante Comesaña en Rio de Janeiro y que, ante Cerúndolo, tiene historial negativo. La delegación la completan Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann y los doblistas Kevin Krawietz y Tim Puetz.

Este Final 8 de la Copa Davis comenzará el martes con la serie entre Francia y Bélgica, continuará el miércoles con el anfitrión Italia ante Austria y, el jueves previo a Argentina, el equipo de España jugará ante República Checa.yCnaGg

El local Italia no contará con su figura Jannik Sinner que decidió no participar priorizando su preparación hacia 2026 y defender su título del Australia Open. Esta noticia cayó muy mal en el público italiano que consideró injustificable la decisión de su ídolo.

Por su parte, España tendrá como figura estelar a Carlos Álcaraz, el actual número uno del mundo, que aseguró que es “uno de los mayores privilegios” y que quiere “ganar un día la Copa Davis”.