Panamericano de Selecciones: Argentina clasificó a la final

Argentina derrotó 10-0 a Brasil y jugará este sábado la final por el oro con Chile.

En la quinta jornada del Campeonato Panamericano de Selecciones 2025, Argentina derrotó 10-0 a Brasil en la semifinal y se clasificó a la final.

En el partido por el oro, la Albiceleste jugará con Chile este sábado, desde las 19, en el Estadio Aldo Cantoni.

Entradas en venta en boleterías de las sedes. La única entrada válida es general y su valor es de 3.000 pesos argentinos por persona. Menores de 12 años, jubilados y personas con discapacidad ingresan de manera gratuita (los últimos dos grupos deben presentar su carnet correspondiente).

Los partidos de este sábado:

Panamericano de Selecciones – San Juan 2025: programación de partidos para el sábado 15 de noviembre

Estadio Aldo Cantoni

9 horas – Senior Varones

Final por el BRONCE | 3° y 4° puesto

Colombia vs. Brasil.

11:30 horas – Sub 19 Damas

Final por el ORO | 1° y 2° puesto

Argentina vs. Chile.

14 horas – Sub 19 Varones

Final por el ORO | 1° y 2° puesto

Argentina vs. Chile.

16:30 horas – Senior Damas

Final por el ORO | 1° y 2° puesto

Chile vs. Argentina

19 horas – Senior Varones

Final por el ORO | 1° y 2° puesto

Argentina vs. Chile.

Cancha: Richet Zapata

9 horas – Senior Damas

Final por el BRONCE | 3° y 4° puesto

Colombia vs. Brasil.

11:30 horas – Sub 19 Varones

Final por el BRONCE | 3° y 4° puesto

Colombia vs. Brasil.

