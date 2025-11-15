Panamericano de Selecciones: Argentina clasificó a la final

En el partido por el oro, la Albiceleste jugará con Chile este sábado, desde las 19, en el Estadio Aldo Cantoni.

Entradas en venta en boleterías de las sedes. La única entrada válida es general y su valor es de 3.000 pesos argentinos por persona. Menores de 12 años, jubilados y personas con discapacidad ingresan de manera gratuita (los últimos dos grupos deben presentar su carnet correspondiente).