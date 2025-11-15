Panamericano de Selecciones: Argentina clasificó a la final

Los partidos de este sábado:
Panamericano de Selecciones – San Juan 2025: programación de partidos para el sábado 15 de noviembre
Estadio Aldo Cantoni
9 horas – Senior Varones
Final por el BRONCE | 3° y 4° puesto
Colombia vs. Brasil.
11:30 horas – Sub 19 Damas
Final por el ORO | 1° y 2° puesto
Argentina vs. Chile.
14 horas – Sub 19 Varones
Final por el ORO | 1° y 2° puesto
Argentina vs. Chile.
16:30 horas – Senior Damas
Final por el ORO | 1° y 2° puesto
Chile vs. Argentina
19 horas – Senior Varones
Final por el ORO | 1° y 2° puesto
Argentina vs. Chile.
Cancha: Richet Zapata
9 horas – Senior Damas
Final por el BRONCE | 3° y 4° puesto
Colombia vs. Brasil.
11:30 horas – Sub 19 Varones
Final por el BRONCE | 3° y 4° puesto
Colombia vs. Brasil.