La campaña turística que lanzó el Gobierno y es viral: "La libertad vive aquí"

La estética y el concepto dialogan directamente con la narrativa del gobierno de Javier Milei, que plantea convertir al país en “el más libre del mundo”. En ese sentido, la campaña profundiza la idea de libertad de elección: “La libertad de elegir tu clima perfecto, la libertad de expresarte, la libertad de deleitarte con sabores que sorprenden, encantan y se quedan contigo para siempre”.

También destaca la infraestructura turística —“hoteles de clase mundial, infraestructura moderna y la cálida hospitalidad que te hace sentir en casa”— como pilar para recibir visitantes.

Uno de los momentos centrales de la locución recuerda el valor histórico asociado al concepto: “Hace más de 200 años, pusimos esa palabra en nuestro himno, no una, sino tres veces: libertad, libertad, libertad”. En el Inprotur explican que esta referencia apunta a unir tradición y presente, transmitiendo continuidad simbólica a la audiencia internacional.

La campaña tuvo presencia en redes sociales, televisión aérea y eventos globales, convirtiéndose en la principal herramienta institucional de promoción para la próxima temporada alta. La invitación explícita del video redondea el mensaje: “Ven a visitarnos y disfruta de un lugar donde la libertad vive en cada rincón. Argentina, la libertad vive aquí”.

En redes, la marca Visit Argentina reforzó ese enfoque: “Desde el fin del mundo en Ushuaia hasta el corazón andino de La Quiaca, cada kilómetro de esta tierra es una invitación abierta… Argentina. La libertad vive aquí”.