Argentina le ganó 2-0 a Angola en su último partido del año

En el último amistoso de 2025, que sirve como preparación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la Selección Argentina se impuso por 2-0 sobre Angola en Luanda. Con un golazo de Lautaro Martínez, asistido por Lionel Messi, y un tanto de La Pulga con pase del Toro, la Albiceleste de Lionel Scaloni se quedó con el triunfo en un duelo discreto, disputado en el Estadio 11 de Novembro. Debutaron Kevin Mac Allister, Máximo Perrone, Gianluca Prestiani y Joaquín Panichelli. Los futbolistas ya quedaron liberados y no continuarán con entrenamientos en España.