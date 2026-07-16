Videos: Argentina dejó atrás la hazaña y volvió a entrenar pensando en la final

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Uno de los momentos que llamó la atención fue la publicación de Enzo Fernández en redes sociales, donde compartió una imagen junto a Messi y Paredes acompañada por la canción "Wonderwall", el mismo tema que los ingleses habían utilizado en sus festejos previos. Un gesto que rápidamente fue interpretado como una pequeña provocación deportiva tras la eliminación británica.

Más allá del resultado ante Inglaterra, el entrenador argentino dejó abierta la posibilidad de realizar modificaciones para el encuentro ante España. Tras la semifinal, Scaloni destacó el aporte de los jugadores que ingresan desde el banco y valoró la competencia interna dentro del plantel.

El técnico también explicó la decisión de dejar como suplente a Rodrigo De Paul ante Inglaterra y remarcó que las variantes responden a necesidades futbolísticas y no a una falta de confianza en los jugadores. Con esa idea, el cuerpo técnico analizará durante estos días el estado físico de cada futbolista antes de definir la formación para la final.

Argentina llegará al partido por el título con menos descanso que España, ya que el equipo europeo disputó su semifinal un día antes. Sin embargo, la Albiceleste evitó el tiempo suplementario ante Inglaterra, un factor que podría resultar importante en la recuperación.

La delegación argentina viajará este jueves por la noche hacia Nueva Jersey, donde se disputará la final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio desde las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium.

Enfrente estará España, que buscará quedarse con el título mundial y volver a levantar la copa, mientras que Argentina intentará defender la corona conseguida en Qatar 2022 y sumar una nueva estrella a su historia. La cuenta regresiva comenzó. La Selección ya cambió los festejos por la concentración y prepara una nueva cita con la historia.