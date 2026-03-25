Argentina comenzó a prepararse para los amistosos en La Bombonera

De cara a una doble fecha de amistosos que tuvo que ser organizada de última hora ante la suspensión de la Finalissima, que hubiera enfrentado a la Selección argentina con su par español el viernes 27 de marzo, el combinado argentino terminará midiéndose con dos rivales africanos sin historia en la Copa del Mundo: Mauritania y Zambia.

Alistando al equipo para enfrentar a los rivales mencionados, el entrenador Lionel Scaloni dirigió el entrenamiento de la Selección argentina buscando además terminar de conformar el plantel para completar la prelista de buena fe, de hasta 35 jugadores, la cual deberá ser confirmada el 11 de mayo.

Además, la lista de convocados original, oficializada el 18 de marzo, tuvo que sufrir algunas modificaciones.

Luego de la integración de los prometedores Franco Mastantuono, mediocampista del Real Madrid, y Joaquín Panichelli, delantero del Racing de Estrasburgo y máximo goleador de la liga francesa, se dieron dos nuevas incorporaciones: el lateral Agustín Giay y el central Lucas Martínez Quarta, para suplir las lesiones de Gonzalo Montiel y Leonardo Balerdi, en sus mismos puestos respectivamente.

La Selección continuará con las prácticas, en turno vespertino, hasta el jueves 26 de marzo, para luego medirse con Mauritania el viernes 27, en el estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como “La Bombonera” a las 20:15. Además, el amistoso siguiente ante Zambia tendrá lugar en el mismo recinto y horario, el martes 31.