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Los hinchas comienzan a copar el estadio para la inauguración del Mundial

El Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 se pondrá en marcha este jueves.

La ceremonia incluirá un homenaje a Pelé y al equipo brasileño que se consagró campeón en 1970, al obtener su tercer título mundial en el Estadio Azteca tras vencer a Italia por 4 a 1. Esta será la primera inauguración de una Copa del Mundo sin la presencia física del astro brasileño, quien murió en diciembre de 2022. Según Estadao, el ex mediocampista Roberto Rivellino estará presente en representación de los campeones brasileños de ese año, mientras que Gianni Rivera, referente del conjunto italiano subcampeón y Balón de Oro en 1969, también fue invitado al acto.

La ceremonia en el Azteca incluirá un segmento especial en honor al legado de Diego Armando Maradona, protagonista del Mundial de 1986, cuando guió a la selección argentina a su segundo campeonato en ese mismo estadio.

La memoria del ex futbolista, fallecido en noviembre de 2020, sigue asociada al Azteca por algunos de los goles más emblemáticos en la historia del torneo, como “la Mano de Dios” y otro considerado entre los mejores de todos los tiempos, ambos frente a Inglaterra. De acuerdo con Estadao, la figura de Maradona ocupará un lugar destacado durante el evento. La FIFA, por su parte, no ofreció detalles adicionales sobre cómo estará estructurado el homenaje.

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