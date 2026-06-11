La ceremonia incluirá un homenaje a Pelé y al equipo brasileño que se consagró campeón en 1970, al obtener su tercer título mundial en el Estadio Azteca tras vencer a Italia por 4 a 1. Esta será la primera inauguración de una Copa del Mundo sin la presencia física del astro brasileño, quien murió en diciembre de 2022. Según Estadao, el ex mediocampista Roberto Rivellino estará presente en representación de los campeones brasileños de ese año, mientras que Gianni Rivera, referente del conjunto italiano subcampeón y Balón de Oro en 1969, también fue invitado al acto.
Los hinchas comienzan a copar el estadio para la inauguración del Mundial
El Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 se pondrá en marcha este jueves.