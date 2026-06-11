Los hinchas comienzan a copar el estadio para la inauguración del Mundial

La ceremonia en el Azteca incluirá un segmento especial en honor al legado de Diego Armando Maradona, protagonista del Mundial de 1986, cuando guió a la selección argentina a su segundo campeonato en ese mismo estadio.

La memoria del ex futbolista, fallecido en noviembre de 2020, sigue asociada al Azteca por algunos de los goles más emblemáticos en la historia del torneo, como “la Mano de Dios” y otro considerado entre los mejores de todos los tiempos, ambos frente a Inglaterra. De acuerdo con Estadao, la figura de Maradona ocupará un lugar destacado durante el evento. La FIFA, por su parte, no ofreció detalles adicionales sobre cómo estará estructurado el homenaje.