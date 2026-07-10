Yassine Bounou, conocido como Bono, volvió a dejar en claro su fanatismo por River y no cerró la puerta a un posible futuro en el club de Núñez. El arquero marroquí, que actualmente juega en el Al-Hilal de Arabia Saudita, se refirió a su vínculo con el Millonario después de la derrota con Francia que eliminó del Mundial a la selección de su país.
Bono, el arquero de Marruecos, no descarta atajar para River
Bono, volvió a dejar en claro su fanatismo por River y no cerró la puerta a un posible futuro en el club de Núñez.