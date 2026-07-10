Bono, el arquero de Marruecos, no descarta atajar para River

A sus 35 años, Bono reconoció que siente a River “como familia” y no descartó su llegada a Núñez en algún momento. “Siempre está ese cariño cuando hablo con gente del club como jugadores y exjugadores. Yo amo a la Argentina, siempre le voy a desear lo mejor”, aseguró.

Consultado sobre si los hinchas pueden ilusionarse con verlo bajo los tres palos en el Monumental, Bono fue sincero: “Eso no depende de mí porque tengo contrato con otro club. River está funcionando muy bien, tiene dos arqueros muy buenos y si en algún momento se puede dar, estaría bien. Si no, seguiré siendo un hincha más".