El FMI propone revisar el Monotributo y reabre el debate sobre una reforma fiscal

De acuerdo con el análisis, esa diferencia puede generar incentivos para que algunos contribuyentes limiten su crecimiento económico o eviten superar los topes establecidos para no afrontar una mayor carga impositiva.

Entre las alternativas mencionadas aparecen posibles ajustes en las categorías, modificaciones en las cuotas mensuales y una revisión de los aportes previsionales. Además, se sugieren mayores controles sobre la facturación y las actividades declaradas por los contribuyentes.

Para el FMI, una reforma de estas características podría contribuir a fortalecer los ingresos fiscales y mejorar la eficiencia del sistema tributario.

Aunque por el momento no existe ningún proyecto oficial impulsado por el Gobierno nacional, las recomendaciones generaron preocupación entre profesionales, comerciantes y trabajadores independientes que actualmente se encuentran dentro del régimen simplificado.

La discusión se produce además en un momento clave, ya que millones de monotributistas aguardan la actualización periódica de escalas y montos, una herramienta que busca acompañar la evolución de la inflación y evitar que los contribuyentes queden desfasados dentro del sistema.

Estas actualizaciones determinan no solo los límites de facturación permitidos, sino también el valor de las cuotas mensuales y las obligaciones previsionales que debe afrontar cada categoría.

Por ahora, el Gobierno no anunció modificaciones concretas sobre el Monotributo. Sin embargo, la recomendación del FMI volvió a instalar el debate sobre el futuro del régimen y el posible impacto que una reforma podría tener en el bolsillo de millones de argentinos.