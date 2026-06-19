"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > FMI

El FMI propone revisar el Monotributo y reabre el debate sobre una reforma fiscal

El organismo internacional recomendó revisar el régimen simplificado para reducir diferencias con el sistema general. La propuesta generó interrogantes entre trabajadores independientes y pequeños contribuyentes.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a referirse al sistema tributario argentino y recomendó revisar el régimen de Monotributo como parte de una eventual reforma fiscal más amplia.

La sugerencia forma parte de un informe en el que el organismo analizó distintas herramientas para aumentar la recaudación y reducir las diferencias existentes entre los distintos esquemas impositivos que funcionan actualmente en el país.

Según el FMI, el Monotributo cumplió un papel importante durante los últimos años al facilitar la formalización de trabajadores independientes, profesionales y pequeños contribuyentes. Sin embargo, advirtió que existe una brecha significativa entre la carga tributaria que afrontan quienes están dentro de este régimen simplificado y aquellos que tributan en el régimen general.

Te puede interesar...

De acuerdo con el análisis, esa diferencia puede generar incentivos para que algunos contribuyentes limiten su crecimiento económico o eviten superar los topes establecidos para no afrontar una mayor carga impositiva.

Entre las alternativas mencionadas aparecen posibles ajustes en las categorías, modificaciones en las cuotas mensuales y una revisión de los aportes previsionales. Además, se sugieren mayores controles sobre la facturación y las actividades declaradas por los contribuyentes.

Para el FMI, una reforma de estas características podría contribuir a fortalecer los ingresos fiscales y mejorar la eficiencia del sistema tributario.

Aunque por el momento no existe ningún proyecto oficial impulsado por el Gobierno nacional, las recomendaciones generaron preocupación entre profesionales, comerciantes y trabajadores independientes que actualmente se encuentran dentro del régimen simplificado.

La discusión se produce además en un momento clave, ya que millones de monotributistas aguardan la actualización periódica de escalas y montos, una herramienta que busca acompañar la evolución de la inflación y evitar que los contribuyentes queden desfasados dentro del sistema.

Estas actualizaciones determinan no solo los límites de facturación permitidos, sino también el valor de las cuotas mensuales y las obligaciones previsionales que debe afrontar cada categoría.

Por ahora, el Gobierno no anunció modificaciones concretas sobre el Monotributo. Sin embargo, la recomendación del FMI volvió a instalar el debate sobre el futuro del régimen y el posible impacto que una reforma podría tener en el bolsillo de millones de argentinos.

Temas

Te puede interesar