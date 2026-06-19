La Rioja reavivó el conflicto limítrofe con San Juan y Orrego respondió

“Quiero ser claro con cada sanjuanino: nuestra jurisdicción no está en discusión. Los límites rigen hace 57 años y el propio Congreso confirmó su vigencia en 2014. Ninguna provincia puede cambiar un límite con su propia ley; la Constitución es clara y la propia ley riojana lo admite cuando dice que debe ir al Congreso y a la Justicia”, expresó el mandatario. “Quiero ser claro con cada sanjuanino: nuestra jurisdicción no está en discusión. Los límites rigen hace 57 años y el propio Congreso confirmó su vigencia en 2014. Ninguna provincia puede cambiar un límite con su propia ley; la Constitución es clara y la propia ley riojana lo admite cuando dice que debe ir al Congreso y a la Justicia”, expresó el mandatario.

Orrego también remarcó que la provincia defenderá su territorio y sus recursos frente a cualquier intento de modificar la situación actual.

“No vamos a permitir que se ponga en duda lo nuestro: el territorio, los recursos, el futuro y símbolos como Ischigualasto. Convoco a todas las fuerzas políticas de la provincia a defender unidos lo que nos pertenece. Con el mayor respeto por La Rioja, pero con la ley en la mano, con firmeza y sin especulaciones”, afirmó. “No vamos a permitir que se ponga en duda lo nuestro: el territorio, los recursos, el futuro y símbolos como Ischigualasto. Convoco a todas las fuerzas políticas de la provincia a defender unidos lo que nos pertenece. Con el mayor respeto por La Rioja, pero con la ley en la mano, con firmeza y sin especulaciones”, afirmó.

La iniciativa riojana también contempla la creación de una Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial, integrada por siete diputados y asesorada por especialistas en historia, geografía, cartografía y minería. El objetivo será reunir antecedentes técnicos y jurídicos que respalden la posición de la provincia y acompañar las acciones que impulse el Ejecutivo.

Durante el debate legislativo, distintos diputados defendieron la necesidad de avanzar con el reclamo. Desde el oficialismo sostuvieron que se trata de una disputa histórica originada en decisiones adoptadas durante la última dictadura militar, mientras que desde la oposición de La Libertad Avanza cuestionaron el procedimiento elegido para abordar la cuestión.

Con la aprobación de la ley, La Rioja vuelve a instalar formalmente un reclamo territorial que San Juan considera saldado desde hace décadas. La respuesta de Orrego dejó en claro que la provincia no está dispuesta a abrir una discusión sobre los límites vigentes, anticipando un nuevo capítulo en una controversia que suma tensión política entre ambas jurisdicciones.