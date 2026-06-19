Grupo Lorenzo presentó las nuevas Peugeot Partner y Citroën Berlingo

Las nuevas Partner y Berlingo se consolidan como referentes del segmento, destacando por su capacidad y volumen de carga, tecnología, confort, seguridad y una cabina para tres ocupantes. Este lanzamiento marca la renovación completa de la gama de Vans en ambas marcas.

Características destacadas

Motor HDi: Ambas versiones incorporan el motor diésel HDi 1.6 Turbo de Inyección Directa Common Rail, que entrega 92 CV y un par motor de 230 Nm, garantizando una respuesta eficiente incluso a plena carga.

Mayor volumen y capacidad de carga: Con hasta 865 kg de capacidad y un volumen útil de 3,9 m³, ofrecen los espacios más amplios y versátiles de su categoría.

Capacidad para tres pasajeros: A diferencia de sus competidores, Partner y Berlingo incluyen una cabina con capacidad para tres ocupantes, ampliando su versatilidad operativa y facilitando el trabajo en equipo.

Pantalla táctil de 10 pulgadas: Un equipamiento tecnológico moderno con pantalla táctil central de 10 pulgadas, cámara de retroceso y sensores de estacionamiento.

Protección integral del área de carga: Panel divisor de carga y protecciones parciales para mayor durabilidad y preservación del habitáculo.

Volante Multifunción: Con regulación en altura y profundidad, selector y limitador de velocidad crucero.

Dirección eléctrica: Optimiza el confort de conducción y la maniobrabilidad, especialmente en entornos urbanos.

Frenos a disco en las cuatro ruedas y freno de mano eléctrico: Elevan los estándares de seguridad y control.

Grupo Lorenzo se enorgullece de acercar estos vehículos de vanguardia a los usuarios sanjuaninos, reafirmando su compromiso con la movilidad y el desarrollo regional, ofreciendo una experiencia de compra y servicio inigualable.

Las nuevas Partner y Berlingo ya están disponibles en San Juan a un precio promocional. Además, se ofrece financiación de hasta 36 meses, con tasa 0%.

Grupo Lorenzo y sus concesionarios oficiales: Citroën Lorenzo: Lateral Circunvalación sur-este 1575, San Juan y Peugeot Lorenzo: Av. José Ignacio de la Roza Oeste 1663, San Juan.

El próximo viernes 26 de junio, el concesionario Peugeot Lorenzo será el escenario del evento de lanzamiento de la Nueva Peugeot Partner. La jornada de puertas abiertas, que se extenderá de 11 a 20 horas, buscará maximizar la visibilidad de este nuevo producto y generar oportunidades comerciales para clientes e interesados.

Posteriormente, el jueves 3 de julio, el concesionario Citroën Lorenzo, presentará la nueva Berlingo. Este evento, que se desarrollará de 11a 21 horas, también será una jornada de puertas abiertas, en donde también se acercará las ventajas técnicas y comerciales del nuevo producto.

Grupo Lorenzo es el conglomerado líder en la comercialización de vehículos de la región de Cuyo, con más de 25 años de trayectoria en el mercado argentino. Con una operación integral que abarca la venta de vehículos nuevos y usados, motos, servicios de posventa y soluciones de movilidad.

Actualmente cuenta con 17 sucursales integradas, más de 600 colaboradores, tres centros logísticos y una flota propia de camiones, lo que le permite sostener una operación ágil y de gran alcance regional.

Su portafolio incluye concesionarias oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, Jeep, RAM, BAIC, JAC, Shineray, JMC, Voge, además de Motoki, un concesionario especializado en motos multimarca y movilidad eléctrica, y Autoferia con la oferta más cuidada de autos usados.

Con un fuerte arraigo local y visión de futuro, Grupo Lorenzo proyecta su crecimiento sobre una base sólida de innovación, eficiencia operativa, compromiso con sus clientes y liderazgo regional.