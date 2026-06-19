Confirmaron al árbitro que dirigirá Argentina y Austria

Será el segundo partido que diriga en un mundial en su carrera: el anterior fue en esta edición, en la primera fecha entre República Checa y Corea del Sur, donde ganaron los europeos 2-1.

Argentina buscará otra victoria contundente como ante Argelia y Austria quiere dar el batacazo y mantener el buen rendimiento que logró contra Jordania.

Qué día juega la Selección argentina vs. Austra: horario y estadio

El primer encuentro de la Albiceleste fuera de Kansas será en la segunda jornada de la fase de grupos contra Austria. El equipo de Lionel Scaloni disputará sus últimos dos compromisos de esta ronda en el AT&T Stadium, que cuenta con una capacidad para 80 mil espectadores.

Cuándo juega Argentina vs. Austria en el Mundial

La Selección argentina juega este lunes 22 junio contra Austria en el estadio de Dallas a partir de las 14 (huso horario de la Argentina). Si gana el encuentro, la Albiceleste asegurará su clasificación para los 16avos de final de la Copa del Mundo.

El combinado europeo llega de vencer 3-1 a Jordania en su estreno mundialista. Por eso, un triunfo contra Argentina también podría darle el pase directo a la fase eliminatoria del certamen.

Qué canales pasan los partidos de la Selección argentina en el Mundial

Los partidos de la Selección argentina en el Mundial son transmitidos por DSports, Telefe, TV Pública y TyC Sports por TV, mientras que también se pueden ver por los canales de streaming DGO, Paramount+, Amazon Prime Video y Disney+ Premium para los abonados.