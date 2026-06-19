Tras las versiones sobre su actividad, Hualilán confirmó que mantiene sus operaciones

Desde la empresa explicaron que la decisión forma parte de una secuencia técnica y operativa prevista dentro del desarrollo de la mina. Además, señalaron que la primera campaña de procesamiento permitió obtener información clave desde el punto de vista técnico, metalúrgico y operativo.

En ese marco, destacaron que las inversiones realizadas hasta el momento en Hualilán ya superan los 101 millones de dólares, una cifra que, según indicaron, respalda el potencial del proyecto.

Cuándo volverá el transporte hacia Casposo

La empresa informó que el traslado de mineral se reanudará durante el tercer trimestre de 2026, una vez que se acumule suficiente material para garantizar una campaña logística y de procesamiento continua y eficiente.

Asimismo, sostuvo que la información obtenida hasta el momento confirma que Hualilán posee un sistema mineralizado con continuidad y capacidad para sostener operaciones durante varios años. Como parte de esta etapa transitoria, Challenger Gold también anunció que asumirá durante junio y julio los costos vinculados a los contratos de transporte y otros servicios relacionados.

La suspensión temporal también alcanza a los trabajos vinculados con la instalación del puente modular sobre el río de los Patos y a las tareas de monitoreo ambiental asociadas al transporte de mineral.

Finalmente, la compañía reafirmó su compromiso con el desarrollo de San Juan, las comunidades cercanas, los proveedores y los accionistas, al tiempo que aseguró que continuará trabajando para maximizar el valor del proyecto en el largo plazo.