Asaltaron una barbería, escondieron lo robado bajo tierra y fueron condenados

El acuerdo fue alcanzado entre la fiscal Claudia Salica, de la UFI Delitos contra la Propiedad, y los abogados defensores de los imputados.

El hecho ocurrió el pasado 13 de junio, cerca de las 16 horas, cuando el dueño de la barbería O'Rein se encontraba solo en el local.

Según la investigación, tres delincuentes encapuchados y armados irrumpieron en el negocio, amenazaron al comerciante con un revólver y lo obligaron a dirigirse hacia la parte trasera del inmueble.

Con la víctima reducida, los asaltantes vaciaron prácticamente el local. Se llevaron 15 máquinas de cortar cabello, patilleras, accesorios de peluquería, una PlayStation 4 y alrededor de 80.000 pesos en efectivo.

Tras la denuncia radicada en la Comisaría 2ª, la Brigada de Investigaciones Norte inició una rápida pesquisa que incluyó el análisis de cámaras de seguridad del CISEM, registros privados y testimonios.

Las imágenes permitieron reconstruir los movimientos de los sospechosos y ubicar dos domicilios en el barrio Camilo Rojo, en Santa Lucía, donde presuntamente ocultaban parte de los objetos robados. Con esos elementos, la UFI solicitó allanamientos que terminaron siendo clave para el avance de la causa.

Durante uno de los procedimientos, los investigadores encontraron un llamativo escondite construido bajo tierra. Para acceder al lugar era necesario descender por una precaria escalera de madera hasta un ambiente amplio con iluminación artificial.

En ese espacio fueron recuperadas siete máquinas de cortar cabello y una PlayStation 4 compatibles con los elementos denunciados como sustraídos en la barbería. Además, los efectivos secuestraron seis armas de fuego de distintos calibres, municiones, prendas de vestir y una importante cantidad de objetos cuya procedencia no pudo ser justificada.

Entre los elementos hallados figuraban bicicletas, televisores, notebooks, herramientas, parlantes, consolas de videojuegos, una motosierra, equipos de comunicación, una hidrolavadora e incluso bancos con insignias municipales.

Como resultado de los allanamientos fueron detenidos Herrera, Olmos y un tercer sospechoso. Sin embargo, quienes llegaron este viernes a una resolución judicial fueron Herrera y Olmos, que admitieron su responsabilidad y recibieron la condena acordada.